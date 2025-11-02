Хоккейный клуб «Трактор» вырвал победу у «Сибири» в чемпионате КХЛ

Челябинцы не без проблем разобрались с аутсайдером Восточной конференции — 4:3

Хоккеисты челябинского «Трактора» испытали проблемы в матче с аутсайдером КХЛ, но вырвали-таки победу у «Сибири» в домашнем поединке со счетом 4:3. В нужный момент спас команду капитан «черно-белых» Александр Кадейкин. Отметим и первый гол в КХЛ от защитника «Трактора» Владислава Юсупова, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Неделей ранее команды сыграли между собой в Новосибирске — 25 октября «черно-белые» выиграли у соперника по буллитам 4:3. Вообще у «Сибири» дела в КХЛ складываются не лучшим образом. Команда перед матчем с «Трактором» потерпела поражения в шести матчах подряд и опустилась на последнюю строчку в Восточной конференции. А еще в предыдущей игре были разгромлены в Екатеринбурге от «Автомобилиста» — 1:7.

Однако в Челябинске сибиряки показали хорошую игру, создали хозяевам площадки немало проблем. Впрочем, вряд ли стоит этому удивляться — уж слишком нестабильно выступают «черно-белые» в последних матчах. Для них сейчас любой соперник может представлять опасность. В особенности с учетом потерь в составе и прежде всего — в линии обороны.

Первый период завершился в пользу гостей. «Сибирь» выжала максимум из того, что создала у чужих ворот, а шайбу забросили, реализовав большинство. Сделал это Сергей Широков, сыгравший на добивании. Ответили челябинцы уже во втором периоде, а автором заброшенной шайбы стал Василий Глотов. Но отметим и Егора Коршкова: перехватил шайбу в своей зоне, довез ее до чужой и в нужный момент отдал передачу.

В целом, второй период получился богатым на события. Хоккеисты обменялись заброшенными шайбами. Джордан Гросс забил с помощью рикошета, а Владимир Ткачев наказал за ошибку Михаила Григоренко. Но главное событие произошло под занавес периода, когда дебютную шайбу в КХЛ забросил Владислав Юсупов. Хоккеист «черно-белых» бросил от синей линии, резиновый диск задел спину защитника «Сибири» и «запрыгнул» за шиворот голкиперу сибиряков — 3:2 к исходу двух периодов.

Не лучшим образом хозяева провели начали третий период. Позволили сопернику сравнять счет, а еще едва не дали им шанс выйти вперед. Это еще хорошо, что Крис Дригер сыграл надежно, спас команду в двух ситуациях. Охладил пыл сибиряков капитан «черно-белых» Александр Кадейкин — бросил и первым же успел сыграть на добивании. 4:3 — в четвертый раз отыграться сибиряки уже не смогли.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 2 ноября. «Трактор» (Челябинск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 4:3 (0:1, 3:1, 1:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Сергей Широков (Иван Чехович, Егор Аланов), 18:18 (5×4).

1:1 — Василий Глотов (Егор Коршков), 21:15 (5×5).

2:1 — Джордан Гросс (Егор Рыков, Семен Дер-Аргучинцев), 29:33 (5×5).

2:2 — Владимир Ткачев, 37:36 (5×5).

3:2 — Владислав Юсупов (Михаил Рольгизер, Егор Коршков), 39:03 (5×5).

3:3 — Александр Першаков (Илья Люзенков, Андрей Чуркин), 42:12 (5×5).

4:3 — Александр Кадейкин (Сергей Телегин, Егор Коршков), 46:04 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Александр Кадейкин («Трактор»)

Капитан знает свое дело: в нужный момент забросил шайбу, которая в итоге стала победной. Спасибо, кэп!

Владимир Ткачев («Сибирь»)

Экс-форвард «Трактора» забросил шайбу в ворота бывшей команды. Убежал в отрыв после ошибки соперника, красиво переиграл голкипера.

Владислав Юсупов («Трактор»)

Есть первая шайба защитника «черно-белых» в КХЛ. Поздравляем!

Следующий матч «Трактор» сыграет 5 ноября в Челябинске с «Нефтехимиком». Это будет завершающий поединок домашней серии игр. После этого «черно-белые» отправятся на дальневосточный выезд, а также сыграют в гостях с омским «Авангардом».

Фото: пресс-служба ХК «Трактор» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).