Хоккеисты «Трактора» и «Салавата Юлаева» снова подрались в плей-офф Кубка Гагарина

Команды продолжили выяснять отношения на кулаках в Челябинске после ледового побоища в Уфе

В третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина продолжилось выяснение отношений на кулаках между хоккеистами «Трактора» и «Салавата Юлаева». Сегодня, 4 марта, американский легионер «Трактора» Чарльз Робинсон снова вышел победителем в кулачном бою с игроком уфимского клуба, но не Григорием Паниным, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Само себе противостояние «Трактора» и «Салавата Юлаева» на хоккейном льду имеет большие традиции и историю. Интерес к матчу в Челябинске был еще больше подогрет после событий второго поединка команд в Уфе, где произошло три кулачных поединка, в эпицентре которых оказался эпизод сокрушающего удара в исполнении Чарльза Робинсона по одному из самых «грязных» игроков Лиги Григорию Панину.

В этот раз жестких стыков в матче тоже хватало, однако массовых драк не произошло. В середине второго периода вызвал на бой американского форварда «Трактора» Чарльза Робинсона такой же нападающий-гренадер уфимского клуба Евгений Тимкин. Оба скинули перчатки, но жесткой зарубы не получилось. Игроки нанесли друг другу по не самому акцентированному удару. И все же в ничейном поединке победу можно смело отдать Робинсону. Легионер «Трактора» был активней в драке, скинул сопернику шлем.

Прямо сейчас подходит к завершению второй период в матче. «Трактор» пока впереди 3:2. У хозяев шайбы забросили Сергей Телегин, Семен Дер-Аргучинцев и Владимир Ткачев. Гости ответили точными бросками в исполнении Александра Хмелевски и Ивана Дроздова.