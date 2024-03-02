Хоккеисты «Трактора» и «Салавата Юлаева» устроили массовую драку в Кубке Гагарина

Челябинцы уступили в Уфе со счетом 1:4, но выиграли в кулачных поединках

Хоккеисты челябинского «Трактора» уступили «Салавату Юлаеву» со счетом 1:4 во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Уфимский клуб сравнял счет в серии 1-1. Игра запомнилась массовой дракой хоккеистов в середине третьего периода. В кулачных поединках все три игрока «Трактора» одержали победу над своими визами, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Хоккеисты «Салавата Юлаева» начали встречу очень мощно и агрессивно. Они взяли под контроль шайбу, чаще и больше гостили в чужой зоне. Однако пропустили контрвыпад соперника. Виталий Кравцов бросил, и шайба, срикошетив, угодила в ворота. Увы, судьи после просмотра видеоповтора взятие ворот отменили — ранее игрок «черно-белых» залез в офсайд.

Уфимцы еще большими силами пошли вперед, обрушив град атак на соперника. Голкипер челябинцев Зак Фукале метался в воротах как белка в колесе. Но и он не смог помочь своей команде после броска Александра Хмелевски со средней дистанции — 1:0. Но ближе к концу периода «черно-белым» удалась быстрая контратака: Виталий Кравцов убежал по флангу, сблизился с вратарем и в противоборстве с защитником мастерски исполнил кистевой бросок впритирку со штангой — 1:1.

Второй период также остался за хозяевами льда. Уже в дебюте «юлаевцы» провели затяжную позиционную атаку, в которой на ударные позиции выходили Панин, Хмелевски и Дроздов. «Трактор» выстоял, а затем получил возможность сыграть в большинстве. Однако в неравных составах не преуспел, запомнился лишь момент с участием Макса Шабанова. Но лучший бомбардир «черно-белых» в ближнем бою переиграть голкипера не смог.

А затем «дуплетом» выстрелил канадский форвард «Салавата Юлаева» Джош Ливо. На 28-й минуте ему удался хороший бросок в ближний угол, а на 37-й первым сыграл на добивании после шикарного флангового прохода Ивана Дроздова. 3:1 перед заключительным периодом означало, что хедкоучу «Трактора» Алексею Заварухину нужно было придумывать какие-то хитрые ходы, а может быть, и идти ва-банк, чтобы спасти матч.





Увы, но перевернуть ход матча «черно-белым» не удалось. «Салават Юлаев» сел глубже в оборону, предельно осторожно и грамотно сыграв в обороне. А затем случился эпизод, который еще наверняка долго будут разбирать любители хоккея. В середине периода случилась массовая драка игроков, в которой в формате «3 на 3» сразились: Альберт Яруллин vs Данил Алалыкин и Михаил Котляревский vs Данил Башкиров. Челябинцы свои сражения выиграли.





Но сложный и любопытный эпизод произошел в середине площадки. Там что-то не поделили между собой Чарльз Робинсон и Григорий Панин. Однако полноценной драки между ними не получилось. Американский форвард «Трактора» нанес сокрушительный прямой удар в челюсть защитнику соперника.





Тот упал как подкошенный, а заступиться за партнера вызвался Алексей Василевский. Но отомстить не получилось — Робинсон в кулачном поединке вышел победителем.





Хоккей. Чемпионат КХЛ. Кубок Гагарина. 1/8 финала

2 марта. «Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Александр Хмелевски (Джош Ливо), 11:15 (4×4).

1:1 — Виталий Кравцов (Максим Шабанов), 15:56 (5×5).

2:1 — Джош Ливо (Александр Шаров, Александр Хмелевски), 27:34 (5×4).

3:1 — Джош Ливо (Иван Дроздов, Михаил Науменков), 36:22 (5×5).

4:1 — Данил Башкиров (Александр Хмелевски), 59:47 (en).

Счет в серии: 1-1.

Это противостояние может получиться огненным и интересным. И наверняка в Челябинске последует продолжение выяснения отношений. Игры в арене «Трактор» пройдут 4 и 6 марта.