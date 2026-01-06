Голкипер «Трактора» Сергей Мыльников стал главным героем матча с «Автомобилистом»

Благодаря надежной игре вратаря челябинцы выиграли со счетом 3:1

Хоккеисты челябинского «Трактора» одержали победу в Уральском дерби у «Автомобилиста» со счетом 3:1. Героем матча стал голкипер «черно-белых» Сергей Мыльников, который совершил несколько эффектных спасений. У южноуральцев первый гол за «Трактор» забил форвард Максим Джиошвили, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Сегодняшний матч стал между командами уже пятым в текущем сезоне: в трех поединках были сильнее хоккеисты «Автомобилиста», в одном — «Трактора». Но куда важнее даже не само противостояние Уральского дерби, а борьба между командами за места в турнирной таблице. Клуб из Екатеринбурга занимает на текущий момент 4-ю позицию на «Востоке», а «Трактор» расположился на 6-м месте. «Черно-белым» очень важно занимать место в ТОП-4 для того, чтобы в первом раунде плей-офф получить преимущество своей площадки. И победа в Уральском дерби приближала подопечных Евгения Корешкова к заветной цели.

Накануне «Трактор» показал содержательную и хорошую игру с минским «Динамо», которую завершил победой со счетом 5:4. И в целом, команда под руководством Евгения Корешкова как будто начала находить свою игру. Что касается «Автомобилиста», то после шести побед кряду, клуб с уральской столицы потерпел разгромное поражение в Казани от «Ак Барса» (0:5).

Первый период прошел при небольшом территориальном преимуществе «Трактора». Уже в дебюте матча «черно-белые» получили возможность сыграть в большинстве. Наказать соперника за нарушение численного состава не удалось, но в формате «5 на 4» челябинцы действовали неплохо.

Уже при игре в равных составах гости организовали хорошую позиционную атаку, в которой опасный бросок с убойной позиции наносил Роман Горбунов. Голкипер «Трактора» Сергей Мыльников сыграл надежно. Пару минут спустя уже челябинцы едва не открыли счет в матче — убежал в контратаку Андрей Светлаков, однако переиграть вратаря «Автомобилста» Евгения Аликина ему не удалось.

И все же именно «черно-белые» открыли счет в матче. Случилось это под занавес первого периода. Свою первую шайбу за «Трактор» забросил Максим Джиошвили. Форвард удачно подставил клюшку после броска Джордана Гросса — 1:0.

«Игра равная, не так много голевых моментов, обе команды стараются играть осторожно. Хорошо, что нам удалось реализовать свой момент. Но расслабляться рано, надо играть свою игру, навязывать ее сопернику», — сказал в перерыве матча в блиц-интервью Михаил Григоренко.

С его словами трудно не согласиться. Но легко сказать — тяжелее сделать. Хоккеисты «Автомобилиста» перехватили инициативу, провели несколько хороших позиционных атак. Оборона «Трактора» держала строй, хотя было непросто. Получилось перевести дух после того, как грубо после остановки игры сыграл защитник гостей Никита Трямкин. Он получил аж 5+20 минут штрафа на ровном месте, орудуя клюшкой на Егоре Коршкове.

«Трактор» не мог не наказать соперника за грубость. Реализовал большинство Джошуа Ливо, исполнив классный кистевой бросок с дальней дистанции. Так счет стал 2:0. Но продержался он недолго: оборона челябинцев «зевнула» контрвыпад соперника, а Александр Шаров мастерски переиграл Сергея Мыльникова, оставшись с ним тет-а-тет — 2:1. Практически тут же «Трактор» организовал хорошую атаку, в которой дважды был близок к голу. Увы, не сложилось: при минимальном разрыве в счете команды отправились отдыхать перед заключительной 20-минуткой.

«Автомобилисту» нужно было что-то придумывать, чтобы спасти этот матч. И уже в дебюте третьего периода хоккеисты Екатеринбурга были очень близки к тому, чтобы сравнять счет. С «пятака» на добивании мог забивать Стефан Да Коста, но Сергей Мыльников успел перекрыть угол и ликвидировал угрозу. Чуть позже он еще раз спасет команду после того, как бросал с убойной позиции Юрий Паутов.

Напряжение в игре нарастало. Казалось, еще чуть-чуть и гости добьются своего. «Трактор» в эти минуты редко угрожал воротам соперника, он вынужден был уйти в глухую оборону. Тревожно было, когда гости пошли ва-банк и сменили вратаря на шестого полевого игрока. Наши парни выстояли, а еще забили гол в пустые ворота. 3:1 — победа нашей команды!

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 6 января. «Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Максим Джиошвили (Джордан Гросс, Василий Глотов), 18:04 (5×5).

2:0 — Джошуа Ливо (Виталий Кравцов, Джордан Гросс), 28:37 (5×4).

2:1 — Александр Шаров (Стефан Да Коста, Юрий Паутов), 31:47 (5×5).

3:1 — Джошуа Ливо (Андрей Светлаков, Логан Дэй), 59:31 (пв).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Сергей Мыльников («Трактор»)

Главный герой матча! Надежда игра голкипера помогла «черно-белым» сохранить победный счет. Совершил несколько эффектных спасений.

Джошуа Ливо («Трактор»)

Мастер есть мастер! Забросил две шайбы, в первом случае исполнил классный кистевой бросок, во втором — забил в пустые ворота, когда соперник пошел ва-банк.

Юрий Паутов («Автомобилист»)

Защитник команды из Екатеринбурга был на высоте: сделал результативную передачу, дважды был близок к тому, чтобы забросить шайбу.

У «Трактора» впереди еще два домашних матча новогодней серии: 9 января челябинцы на своем льду сыграют с хабаровским «Амуром», а 11 января проведут поединок с «Сибирью».

Фото: Дмитрий Сопильняк (ИА «Первое областное»).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).