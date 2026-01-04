Челябинский «Трактор» остановил лидера «Запада», выиграв у минского «Динамо»

Не помог белорусскому клубу и экс-голкипер «черно-белых» Зак Фукале

Хоккеисты челябинского «Трактора» начали 2026-й год с красивой победы над минским «Динамо». Не помог белорусскому клубу и экс-голкипер «черно-белых» Зак Фукале. Канадский вратарь провел не лучший свой матч и еще в дебюте второго перерыва был заменен. Наш фотокорреспондент запечатлел игру южноуральцев, и передает эмоции болельщиков.

Игра с минским «Динамо» в арене «Трактор» получилась зрелищной и результативной. Команды на двоих забросили аж 9 шайб, а могли гораздо больше. И ведь нельзя сказать, что неудачно провели свои поединки голкиперы команд. Да, не выручили, но и грубых ошибок почти не допустили.

Обе команды провели матч с акцентом на атаку. Поэтому и старались искать счастье у чужих ворот. В первом периоде игра прошла на встречных курсах, с равным шансом на успех, во втором резко добавил в движении «Трактор». После того, как счет стал 4:1 казалось, что челябинцы уже своего не упустят и спокойно доведут матч до победы.

Не тут-то было! Минчане в третьем периоде проявили характер, а если быть точнее — здорово сыграло их главная ударная мочь и в первую очередь Виталий Пинчук. Форвард «Динамо» рвал и метал, раз за разом ставил в тупик оборону соперника. Не случайно, он принял участие во всех четырех заброшенных шайбах своей команды. Также 4 результативных очка набрал его партнер по звену Алекс Лимож.

Что касается игры хоккеистов «Трактора», то приятное впечатление произвел Василий Глотов. На него ранее было выпущено немало критических стрел (и надо сказать, не без оснований!), но наконец-то мы увидели того реактивного Васю, которого видели еще в прошлом сезоне. На своем уровне сыграли и другие лидеры команды — Александр Кадейкин, Виталий Кравцов, Григорий Дронов...

Нервным и валидольным получился третий период, особенно его концовка. Гости за 5 минут до финальной сирены сократили разрыв в счете до минимума. И имели шикарный шанс выровнять положение, когда Вадим Мороз не смог пробить в упор Сергея Мыльникова. Браво голкиперу «Трактора», он нас в очередной раз выручил, спас команду от гола.

Ну и скажем спасибо всей команды, она сегодня билась и старались. Да пока игра «Трактора» далека от идеальной, очень уж много ошибок ребята совершают в обороне. Но появился лучик надежды, что еще можно спасти этот сезон и достойно сыграть в плей-офф. Впрочем, что значит «достойно»? В «Тракторе» всегда ставили максимальные задачи, они такими и остаются. Даже в этом сезоне.

Репортаж игры «Трактора» с минским «Динамо» по горячим следам читайте здесь. Напомним, что уже послезавтра, 6 января, наша команда сыграет в Челябинске в уральском дерби с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.