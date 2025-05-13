Хоккейный клуб «Трактор» с победы стартовал в финале Кубка Гагарина

Челябинцы выиграли в гостевом поединке у «Локомотива» со счетом 2:1

Хоккеисты челябинского «Трактора» одержали победу в первом матче финала Кубка Гагарина. Сегодня, 13 мая, наша команда в тяжелейшем поединке выиграла в гостях у ярославского «Локомотива» со счетом 2:1. В составе «черно-белых» шайбы забросили Максим Шабанов и Александр Кадейкин, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Этого матча с нетерпением ждали не только в Ярославле и Челябинске, но и все хоккейные болельщики страны. Долгий марафон КХЛ сезона-2024/2025 подошел к точке своей кульминации — финалу Кубка Гагарина. Причем, встретились в нем две команды, которые никогда ранее этот трофей не бравшие.

Первый период пролетел как одно мгновение, игра прошла практически без пауз. Чуть лучше начали поединок «черно-белые». Они чаще угрожали воротам соперника. Хороший прострел делал Логан Дэй, на ударной позиции оказался Чарльз Робинсон, с неудобной руки опасно бросал Максим Шабанов... А тут еще Александр Кадейкин заработал на себе удаление, едва не убежав в отрыв после ошибки защитника хозяев Мартина Герната. Тот вынужден был фолить.

«Трактор» здорово действовал в большинстве и создал суперголевой момент, когда Василий Глотов обострил игру и сделал изумительную передачу на Владимира Ткачева. Капитан челябинцев бросал в пустой угол ворот — Даниил Исаев совершил красивейший сэйв.

В дебюте второго периода уже хозяева льда получили возможность сыграть две минуты в большинстве. Но ничего дельного у ворот Зака Фукале ярославцы практически не создали. Более того, в одной из контратак едва не забросил шайбу Чарльз Робинсон.

Игра выровнялась, стала немного вязкой, с обилием борьбы и жестких стыков. Это было скорее на руку «Локомотиву», который в сравнении с «Трактором» больше любит и умеет разрушать, чем созидать. Очень не вовремя челябинцы получили удаление на ровном месте — судьи наказали их двумя минутами штрафа за нарушение численного состава.

К счастью, наши парни выстояли, хотя защитник хозяев Рушан Рафиков был очень близок к взятию ворот. А уже в самой концовке периода классный момент был у Макса Шабанова! Лидер «Трактор» оказался с глазу на глаз с голкипером «Локомотива», но Даниил Исаев вновь был на высоте!

В этом плей-офф челябинский клуб очень здорово играет в третьих периодах. Была надежда, что и «Локомотив» ощутит на себе всю мощь атак «Трактора». Так и случилось. Сначала добился-таки своего Максим Шабанов, а спустя 13 секунд Александр Кадейкин удвоил преимущество — 2:0 в пользу «черно-белых».

Но расслабляться было равно. В третьем периоде надо было играть еще аж 15 минут. Важно было стараться продолжать гнуть свою линию, не давать сопернику нащупать свою игру. Увы, наши парни без приключений не могут. После «грязного» силового приема на 5 минут отправился отдыхать на скамейку для штрафников Логан Дэй. Хозяева один гол отыграли, на большее их не хватило.

Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. Первый матч.

13 мая. «Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2).

Шайбы забросили:

0:1 — Максим Шабанов (Василий Глотов, Артем Блажиевский), 43:22 (5×5).

0:2 — Александр Кадейкин (Максим Шабанов, Семен Дер-Аргучинцев), 43:35 (5×5).

1:2 — Максим Березкин (Александр Радулов, Андрей Сергеев), 53:33 (5×4).

Счет в серии: 0-1.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Максим Шабанов («Трактор»)

Лучший игрок матча. Еще до заброшенной шайбы выделялся активностью, пару раз создавал остроту у ворот гостей, часто бросал по воротам. В итоге 2 (1+1) очка за матч. Красавец!

Зак Фукале («Трактор»)

Сыграл здорово — не броско, но эффективно. Во многом благодаря его усилиям челябинцы смогли одержать победу. Надежно сыграл в концовке игры, когда надо было тащить.

Даниил Исаев («Локомотив»)

В серии до четырех побед «Трактор» повел в счете 1-0. Следующий матч команды проведут также в Ярославле. Игра состоится 15 мая.

Фото: пресс-служба ХК «Локомотив» (Ярославль).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).