Хоккеисты «Трактора» не смогли завоевать Кубок губернатора Челябинской области

В заключительном матче турнира южноуральцы уступили хабаровскому «Амуру» — 2:5

Сегодня, 30 августа, завершился предсезонный хоккейный турнир — Кубок губернатора Челябинской области. Трофей завоевал хабаровский «Амур», который в решающем матче выиграл у челябинского «Трактора» со счетом 5:2. Ключевым в поединке стал третий период, в котором дальневосточный клуб наказал соперников за ошибки в обороне, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В заключительном поединке турнира определялся победитель Кубка губернатора Челябинской области. Турнирное положение команд сложилось таким образом, что именно в поединке «Трактор» vs «Амур» решалось то, кто станет обладателем трофея.

Хозяева турнира не смогли завоевать Кубок. Хотя и были близки к тому, чтобы выиграть матч. В начале третьего периода наша команда даже вела в счете. Дилан Сикьюра после передачи Артема Блажиевского вывел «черно-белых» вперед — 2:1. Увы, удержать преимущество подопечные Бенуа Гру не смогли.

Дальневосточный клуб умело воспользовался ошибками соперника в обороне. При счете 2:3 потерял шайбу в безобидной ситуации Сергей Телегин, а еще наши ребята плохо разобрались в ситуации при смене игроков, после которой «тигры» забросили пятую шайбу.

Хоккей. Кубок губернатора Челябинской области.

30 августа. «Трактор» (Челябинск) — «Амур» (Хабаровск) — 2:5 (0:1, 1:0, 1:4).

Шайбы забросили:

0:1 — Дмитрий Шевченко (Арно Дюрандо, Алекс Гальченюк), 05:39 (5×5).

1:1 — Сергей Телегин (Владимир Ткачев, Андрей Светлаков), 36:22 (5×4).

2:1 — Дилан Сикьюра (Артем Блажиевский), 42:17 (5×5).

2:2 — Алекс Бродхерст (Александр Брынцев, Евгений Кулик), 43:56 (5×5).

2:3 — Иван Мищенко (Алекс Бродхерст), 48:41 (5×4).

2:4 — Кирилл Слепец (Евгений Грачев), 52:09 (5×5).

2:5 — Владислав Барулин (Кирилл Слепец, Евгений Кулик), 54:41 (5×5).

Хабаровский «Амур» завоевал Кубок губернатора Челябинской области-2024. Хозяева турнира заняли второе место. На третьем — тольяттинская «Лада», на последнем — «Югра» из Ханты-Мансийска. Лучшим нападающим турнира признан канадский форвард «Трактора» Дилан Сикьюра.