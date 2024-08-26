Челябинский «Трактор» занял второе место на предсезонном Кубке Блинова в Омске

«Черно-белые» трижды выиграли и уступили лишь победителю турнира

Челябинский «Трактор» занял второе место в предсезонном Кубке Блинова в Омске. Подопечные Бенуа Гру одержали три победы и набрали очки во всех четырех встречах турнира.

«Черно-белые» обыграли хозяев площадки — омский «Авангард» (5:2), новосибирскую «Сибирь» (3:0) и казахский «Барыс» (4:2); уступили южноуральцы только будущему победителю турнира — ярославскому «Локомотиву» (4:5 ПБ).

Наставник команды Бенуа Гру прокомментировал итоги турнира в Омске, признавшись, что впечатлен отношением игроков к хоккею.

«Я бы выделил отношение к работе всех ребят, насколько они голодны до хоккея и заряжены играть. Отметил бы работу наших вратарей: они очень трудолюбивы, хорошо занимаются на тренировках и проявляют себя на матчах. Это очень важная часть команды. Если говорить о защитниках, то заметен их постоянный прогресс, они делают много правильных вещей на льду», — приводит его слова пресс-служба «Трактора».

Тренер добавил, что в ближайших планах — «продолжать искать „химию“ в команде». Возможно, на домашнем турнире — 27 августа стартует Кубок губернатора Челябинской области — какие-то звенья поменяют сочетания.

«Основная цель — продолжить строительство нашей команды. У нас будет возможность разобрать турнир в Омске, обратить внимание на нюансы и улучшить их до начала регулярного чемпионата», — сказал Бенуа Гру.

Добавим, в турнире на Кубок губернатора Челябинской области, помимо «Трактора», примут участие тольяттинская «Лада», хабаровский «Амур» и ханты-мансийская «Югра».