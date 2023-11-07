Хоккейный клуб «Трактор» разгромил ЦСКА и одержал шестую победу подряд в чемпионате КХЛ

Челябинская команда под руководством Алексея Заварухина выиграла в Москве со счетом 4:0

Хоккеисты челябинского «Трактора» провели один из лучших своих матчей в сезоне. Сегодня, 7 ноября, подопечные Алексея Заварухина разгромили в Москве столичный ЦСКА со счетом 3:0 и одержали шестую победу подряд в чемпионате КХЛ. Авторами заброшенных шайб у «черно-белых» стали Виталий Кравцов, Владимир Ткачев, Никита Сошников и Данил Юртайкин, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Перед матчем с ЦСКА, хоккеисты челябинского «Трактора» выдали впечатляющую серию побед, которая составила пять матчей. Но именно сегодня состоялся официальный дебют в качестве главного тренера клуба Алексея Заварухина. Ранее губернатор Челябинской области, президент ХК «Трактор» Алексей Текслер избавил его от приставки «и. о.».

Уже в дебюте матча «черно-белые» вынуждены были играть две минуты в меньшинстве. В чужой зоне за подножку был ударен форвард Виталий Кравцов. Хозяева здорово действовали в формате «5 на 4», однако голкипер Зак Фукале был на высоте. Особенно эффектным получился его сэйв после броска Максима Мамина. А уже в равных составах челябинцы вышли вперед. Это Виталий Кравцов сумел забить «свояка», переиграв Ивана Федотова — 1:0 в нашу пользу!

Тут же Антон Бурдасов едва не замкнул прострел на дальней штанге, опасно подключался к атаке защитник Александр Шепелев. Мощное начало в исполнении «черно-белых» стало откровением для армейцев. Казалось, те просто были не готовы к такой агрессивной игре соперника в атаке.

Но это еще были только цветочки. В середине периода уже «Трактор» получил возможность поиграть в большинстве. И почти тут же реализовал его. Это Владимир Ткачев был самым расторопным на добивании, удвоив преимущество «черно-белых» — 2:0.

Хозяева льда начали просыпаться ближе к концу первого отрезка матча. Игроки ЦСКА начали чаще угрожать воротам. Причем, самой активной у хозяев была четвертая тройка нападения во главе с экс-«трактористом» Егором Фатеевым. Впрочем, челябинцы пусть и не без проблем, но держали строй и сохранили достигнутое преимущество к первому перерыву.

В дебюте второго перерыва челябинцы забили и третий гол. Прессинг Максима Марушева в чужой зоне оказался эффективным: форвард «Трактора» перехватил шайбу, протащил ее к воротам соперника и сделал отличный пас на Никиту Сошникова. Тому оставалось лишь переправить снаряд в ворота — 3:0!

Самое интересное, что «Трактор» и не думал останавливаться. Он не стал откатываться назад, играть по счету и т. д. Челябинцы продолжили действовать с позиции силы, в свойственном им стиле. И должны были забивать еще, когда на рандеву с голкипером отправился Антон Бурдасов. Увы, реализовать выход «1 в 0» ему не удалось. Получилось бы красиво: игра с армейцами стала для форварда «черно-белых» 700-й в КХЛ!

Нельзя сказать, что на льду играла только одна команда. ЦСКА тоже немало атаковал и весьма опасно. Но, во-первых, в завершающей стадии этих атак игрокам армейского клуба не хватало точности. А во-вторых, здорово на последнем рубеже действовал голкипер «черно-белых» Зак Фукале.

В середине заключительного отрезка матча челябинцы забили и еще одну шайбу. Однако судьи после просмотра видеоповтора взятие ворот отменили. Мгновением ранее Максим Марушев попал в офсайд. Москвичи старались как могли, но в этот день челябинцы были сильней. И забросили в концовке еще и в пустые ворота. Причем, сделал это в ворота бывшего клуба Данил Юртайкин. Для него это дебютный гол за «Трактор» в текущем сезоне. Челябинцы одержали шестую победу подряд в чемпионате КХЛ. Послезавтра, 9 ноября, будут стараться остановить набравшего ход «Трактор» питерские армейцы.