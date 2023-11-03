Сегодня, 3 ноября, хоккеисты «Трактора» продлили свою победную серию в чемпионате КХЛ до пяти матчей. На домашнем льду челябинцы разгромили «Адмирал» со счетом 6:1. Героем встречи стал форвард челябинцев Максим Шабанов, который оформил свой первый хет-трик в КХЛ, передает корреспондент ИА «Первый областной».
Начало матча прошло под диктовку челябинцев. В середине первого периода Максим Шабанов в меньшинстве воспользовался ошибкой соперника и убежал к воротам Сергея Иванова, где переиграл голкипера. До перерыва нападающий мог оформить дубль, но его бросок отразил вратарь «моряков».
Второй отрезок также полностью осталась за хозяевами льда. Подопечные Алексея Заварухина забросили три безответные шайбы. Хет-трик оформил Максим Шабанов, еще один гол оказался в активе Никиты Сошникова.
В заключительном отрезке матча хоккеисты «Трактора» довели счет до разгромного. Сначала дубль оформил Никита Сошников, а спустя пару секунд первую шайбу в КХЛ забросил защитник Мэдисон Боуи. Гости в концовке ответили голом Александра Шевченко. По итогу уверенная победа челябинцев со счетом 6:1.
После победы хоккеистов «Трактора» губернатор и президент челябинского клуба Алексей Текслер принял решение назначить главным тренером «черно-белых» Алексея Заварухина, который ранее работал в клубе с приставкой «и. о». Под его руководством южноуральцы сыграли 12 матчей и одержали восемь побед.
«Принято решение о назначении Алексея Заварухина главным тренером „Трактора“. При Алексее в качестве исполняющего обязанности результаты улучшились, и после сегодняшней победы над „Адмиралом“ команда вошла в четверку на Востоке. Важно отметить, что болельщики положительно оценили изменения игровой модели, которая стала более активно направлена на атакующие действия. На Алексее Заварухине сейчас лежит большая ответственность, у команды большие задачи, и мы желаем ему оправдать доверие болельщиков и достичь высоких целей», — рассказал генеральный директор клуба Иван Савин.
Следующий матч «Трактор» проведет на выезде 7 ноября. В Москве челябинцы сыграют с ЦСКА. После «черно-белые» отправятся в Санкт-Петербург, где 9 ноября встретятся с местным СКА.
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