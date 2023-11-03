Хоккеист «Трактора» Максим Шабанов сделал первый в карьере хет-трик в КХЛ

И помог челябинскому клубу разгромить в повторном матче «Адмирал» со счетом 6:1

«Принято решение о назначении Алексея Заварухина главным тренером „Трактора“. При Алексее в качестве исполняющего обязанности результаты улучшились, и после сегодняшней победы над „Адмиралом“ команда вошла в четверку на Востоке. Важно отметить, что болельщики положительно оценили изменения игровой модели, которая стала более активно направлена на атакующие действия. На Алексее Заварухине сейчас лежит большая ответственность, у команды большие задачи, и мы желаем ему оправдать доверие болельщиков и достичь высоких целей»,

— рассказал генеральный директор клуба Иван Савин.