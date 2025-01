Челябинский «Трактор» завоевал титул хоккейной столицы Урала в КХЛ

Хоккеисты «черно-белых» победили у «Автомобилиста» и стали победителями дерби

Хоккеисты «Трактора» завоевали неофициальный титул «Царь горы», выиграв уральское дерби у «Автомобилиста». Сегодня, 5 января, подопечные Бенуа Гру выиграли со счетом 2:0. Противостояние челябинского и екатеринбургского клубов в чемпионате КХЛ завершилось вничью 3-3, однако по разнице забитых и пропущенных шайб преимущество на стороне «черно-белых», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Сегодняшний матч поставил точку в уральском дерби в текущем чемпионате КХЛ. Он стал шестым в противостоянии «Трактора» и «Автомобилиста». В нашем репортаже мы уже сообщали о том, что челябинцы выиграли со счетом 2:0, а победную шайбу забросил в конце третьего периода Чарльз Робинсон.

Напомним, как команды сыграли между собой в предыдущих матчах в этом сезоне:

Уральское дерби в сезоне-2024/2025:

2024.09.04. «Автомобилист» vs «Трактор» — 3:2

2024.10.28. «Трактор» vs «Автомобилист» — 4:5

2024.11.30. «Автомобилист» vs «Трактор» — 3:5

2024.12.05. «Трактор» vs «Автомобилист» — 3:1

2024.12.26. «Автомобилист» vs «Трактор» — 3:1

Благодаря сегодняшней победе (2:0), хоккеисты «Трактора» сравняли счет в серии: 3-3. Однако по разнице забитых и пропущенных шайб они оказались впереди: 17-15. Таким образом, они выиграли уральское дерби и завоевали неофициальный титул «Царь горы».

Отметим, что челябинская команда вернула себе лидерство в Восточной конференции, опередив «Салават Юлаев». У уфимцев на 1 очко меньше, но есть три игры в запасе. Наступают на пятки лидерам казанский «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург».