Хоккейный клуб «Трактор» разгромил «Ладу» в чемпионате КХЛ

Челябинцы выиграли на своей площадке со счетом 5:0

Хоккеисты челябинского «Трактора» одержали самую крупную свою победу в текущем чемпионате КХЛ. Сегодня, 7 января, южноуральская команда разгромила на своей площадке тольяттинскую «Ладу» со счетом 5:0. Героем матча стал Владимир Жарков, набравший 3 (1+2) результативных очка. Дебютный гол за «черно-белых» забил Василий Глотов, а голкипер Зак Фукале продлил свою «сухую» серию матчей, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Не надо было быть экспертом, чтобы предугадать то, каким образом будут действовать команды в матче — уж слишком велика разница в их классе. Хоккеистам тольяттинской «Лады» нужно было стараться играть вторым номером, предельно плотно в обороне и по возможности организовывать быстрые контратаки. Другими словами, сделать акцент на защиту своих ворот и стараться выжимать максимум из своих голевых моментов.

На исходе 5-й минуты первый по-настоящему голевой момент создали хоккеисты «Трактора». Денис Почивалов оказался на хороший позиции, но пробить голкипера соперника не смог. А уже в следующей атаке дважды мог открывать счет в матче Виталий Кравцов. Снова вратарь волжан Александр Трушков был на высоте. Но с третьей попытки он-таки не справился: Виталий Кравцов после передачи Чарльза Робинсона забил свой 12-й гол в сезоне.

Кстати, первое звено нападения «Трактора» выделялось на общем фоне. Перевод к Кравцову и Андрею Светлакову благотворно отразился на Робинсоне. Американский форвард здорово прибавил в игре, мог еще в первом периоде забивать как минимум дважды.

Впрочем, удвоило преимущество «черно-белых» четвертая тройка нападения: Александр Рыков ворвался в чужую зону, но не выключился из борьбы, поборовшись за шайбу; Денис Почивалов бросил, но попал в штангу; Владимир Жарков первым сыграл на добивании — 2:0. Забегая вперед скажем, что это звено атаки «Трактора» в целом провело очень хороший матч.

Дебютировал в составе челябинского клуба и защитник Логан Дэй. Американец ничем особо не выделялся, но произвел неплохое впечатление. Любопытно теперь будет увидеть его в игре против более серьезного соперника.

Ну, а героем первого периода стал, безусловно, Виталий Кравцов. После заброшенной шайбы он не ушел в тень и мог забивать еще как минимум дважды. Сначала он эффектно обыграл трех игроков соперника, вышел на рандеву с голкипером, но тот был безупречен. А в самой концовке форвард «черно-белых» должен был делать счет 3:0, но умудрился из выгоднейшей позиции не попасть в створ ворот.

Продолжили «черно-белые» доминировать на площадке и во втором периоде. И пальцев одной руки не хватит на то, чтобы сосчитать количество голевых моментов у ворот гостей. Сергей Телегин, Виталий Кравцов, Чарльз Робинсон, Матвей Гуськов, Семен Дер-Аргучинцев... Каждый из них мог пополнять свой снайперский счет, упустив выгодные моменты.

Ну, а забили по голу защитники Стивен Кемфер и Григорий Дронов. Причем, в обоих случаях им классные передачи выдал молодой челябинский талант Александр Рыков.

У волжан за весь период были, пожалуй, лишь две хорошие попытки для того, чтобы забить гол престижа. В контратаке практически «1 в 0» выходил Дмитрий Кугрышев. Но голкипер «Трактора» Зак Фукале был надежен. Он же ликвидировал еще один быстрый прорыв гостей, который завершал Егор Черников.

О том, какое преимущество было у «Трактора» красноречиво говорят цифры по броскам в створ ворот после двух периодов — 34:13! И для 99,9% болельщиков на трибунах арены уже было очевидно — челябинский клуб по такой игре никак не мог упустить победу в третьем периоде.

Заключительный отрезок матча у гостей проводил уже другой голкипер. Тренерский штаб «Лады» не стал мучить Александра Трушкова, выпустив на лед Максима Третьяка. «Сухим» тот оставался недолго: уже три с небольшим минуты после начала третьего периода челябинцы забросили еще одну шайбу. Дебютный гол за «черно-белых» провел новобранец Василий Глотов. Сделал он это в большинстве, бросая уже в пустые ворота после классной передачи Андрея Светлакова — 5:0!!!

Могли челябинцы забивать и еще, но не сложилось. Возможно, не нашли в себе эмоций добивать соперника. А может быть, решили поберечь силы.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 7 января. «Трактор» (Челябинск) — «Лада» (Тольятти) — 5:0 (2:0 2:0, 1:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Виталий Кравцов (Чарльз Робинсон, Андрей Светлаков), 06:43 (5×5).

2:0 — Владимир Жарков (Денис Почивалов), 15:26 (5×5).

3:0 — Стивен Кэмпфер (Александр Рыков, Владимир Жарков), 23:26 (5×5).

4:0 — Григорий Дронов (Александр Рыков, Владимир Жарков), 30:05 (5×5).

5:0 — Василий Глотов (Андрей Светлаков, Максим Шабанов), 43:09 (5×4).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Владимир Жарков («Трактор»)

Форвард четвертого звена во второй раз в своей карьере набрал 3 (1+2) очка в одном матче. В последний раз подобное ему удалось совершить аж в декабре 2020 года в составе уфимского «Салавата Юлаева».

Виталий Кравцов («Трактор»)

Был одним из самых активных игроков матча. Только в первом периоде имел три 100%-ных шанса забить, реализовал лишь одну попытку. Провел очень хороший поединок, хотя и немного ушел в тень в третьем периоде.

Александр Рыков («Трактор»)

19-летний форвард дважды классно ассистировал партнерам по команде, сделав две голевые передачи.

Хоккейный клуб «Трактор» одерживает вторую «сухую» победу подряд! Он закрепил свое лидерство на «Востоке» и теперь в хорошем настроении игроки будут готовиться к следующему поединку — принципиальному южноуральскому дерби с «Металлургом» в Магнитогорске. Эту игру 11 января в прямом эфире покажет телеканал ОТВ.

Фото: пресс-служба ХК «Трактор» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал подготовлен корреспондентом сайта 1obl.ru