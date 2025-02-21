Хоккейный клуб «Трактор» разгромил «Ладу» в Челябинске

Челябинская команда выиграла у волжан со счетом 4:1

Хоккеисты челябинского «Трактора» с победы стартовали в домашней серии матчей чемпионата КХЛ. Сегодня, 21 февраля, «черно-белые» разгромили на своем льду тольяттинскую «Ладу» — 4:1. Подопечные Бенуа Гру продолжают возглавлять турнирную таблицу в конференции «Восток», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Трактор» выиграл у волжан в энергосберегающем режиме, сэкономив силы на следующие матчи. Уже в первом периоде «черно-белые» забили две безответные шайбы. Сначала Григорий Дронов отлично бросил от синей линии, затем классный кистевой бросок совершил Семен Дер-Аргучинцев.

Во втором периоде «Трактор» продолжил владеть инициативой и на экваторе матча оформил третий гол. Артем Блажиевский отличной передачей «отрезал» Виталия Кравцова и Михаила Рольгизера, которые вышли «два в один», и 45-й номер в касание поразил ближний угол — 3:0.

Третий период, по сути, превратился в формальность. Челябинцы не форсировали события, играли по счету. Хотя волжане и забили-таки гол престижа на 51-й минуте. Точку во встрече поставила красивая комбинация «Трактора»: Никита Коростелев собрал вокруг себя много защитников и выдал на пустые ворота Стивену Кэмпферу, у которого было невероятное количество времени, чтобы поразить пустой створ, — 4:1.

«Для нас это важная победа, как и любая другая в данный период сезона. Но я думаю, что наши игроки прекрасно понимают, что это был не лучший матч в нашем исполнении. Здорово, что вернулись в состав Григорий Дронов и Стивен Кэмпфер и сразу отметились заброшенными шайбами», — подвел итог матчу на пресс-конференции главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 21 февраля. «Трактор» (Челябинск) — «Лада» (Тольятти) — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1).

Шайбы забросили:

1:0 — Григорий Дронов (Егор Попов), 05:42 (5×5).

2:0 — Семен Дер-Аргучинцев (Александр Кадейкин, Логан Дэй), 18:23 (5×5).

3:0 — Михаил Горюнов-Рольгизер (Виталий Кравцов, Артем Блажиевский), 31:21 (5×5).

3:1 — Александр Государев (Иван Романов, Михаил Фисенко), 50:51 (5×5).

4:1 — Стивен Кэмпфер (Никита Коростелев), 54:31 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):





Григорий Дронов («Трактор»)

Вернулся в состав после травмы и тут же забил, открыв счет в матче. Ну и в целом действовал надежно и уверенно.

Михаил Горюнов-Рольгизер («Трактор»)

Все более уверенно действует в главной команде: в последних восьми матчах у него уже три заброшенные шайбы.

Сергей Мыльников («Трактор»)

Хорошо провел поединок, сделал 29 сейвов. Был близок к тому, чтобы сыграть на «ноль».

«Трактор» закрепился на первой строчке в конференции «Восток». Впереди у «черно-белых» еще четыре домашних матча. Ближайший соперник — «Нефтехимик», с которым челябинцы сыграют послезавтра, 23 февраля.

Фото: Дмитрий Сопильняк (ИА «Первое областное»), пресс-служба ХК «Трактор».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).