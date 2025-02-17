Хоккейный клуб «Трактор» не пустил «Амур» в плей‑офф Кубка Гагарина

Челябинская команда выиграла в Хабаровске, не дав соперникам попасть в восьмерку сильнейших на «Востоке»

Хоккеисты челябинского «Трактора» двумя победами завершили дальневосточный выезд в чемпионате КХЛ. Сегодня, 17 февраля, «черно-белые» одержали победу над хабаровским «Амуром» со счетом 5:2. Южноуральский клуб сохранил лидерство в Восточной конференции, а «тигры» потеряли даже теоретические шансы на выход в плей-офф, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Игра в Хабаровске имела большое значение для хозяев льда. В случае победы они еще сохраняли теоретические шансы на попадание в кубковую восьмерку на «Востоке». Что касается «Трактора», то и «черно-белым» важно было набирать очки, чтобы сохранить лидерство в Восточной конференции, — наступают им на пятки «Автомобилист» из Екатеринбурга и уфимский «Салават Юлаев».

Начали поединок обе команды без раскачки, игра шла практически без средней зоны. Первый опасный момент создали «тигры», однако защитник Александр Брынцев не смог реализовать выход «1 в 0». Зато форвард «черно-белых» Виталий Кравцов свой шанс использовал. Хоккеист «Трактора» перехватил шайбу, убежал в отрыв и мастерски бросил в ближний угол ворот — 1:0!

В конце второго периода подопечные Бенуа Гру удвоили преимущество. Классно на «пятаке» сыграл американец Чарльз Робинсон — подставил клюшку после наброса Василия Глотова — 2:0. Совсем грустно на трибунах в Хабаровске стало после того, как челябинцы сделали счет 3:0. В ситуации здорово разобрался Остап Сафин, сделав пас на Владимира Ткачева. Тот из выгодной позиции умудрился не попасть в ворота — шайба от штанги выскочила на «пятак», где тут как тут был Семен Дер-Аргучинцев.

Нельзя сказать, что «Амур» играл совсем уж из рук вон плохо. Хозяева льда провели несколько хороших атак, которые могли завершаться взятием ворот. Но где-то не хватало мастерства форвардам, где-то им элементарно не везло, но и отметим надежную игру голкипера Зака Фукале. Тот совершил несколько эффектных спасений, вселив уверенность в партнеров по команде.

Впрочем, «тигры» еще во втором периоде забили-таки гол престижа — на добивании точен был Артур Гиздатуллин. В заключительном отрезке они забили еще гол, с «пятака» скорректировал полет шайбы канадец Девин Броссо. Однако судьи справедливо взятие ворот отменили, зафиксировав игру высоко поднятой клюшкой.

И все же североамериканский форвард «Амура» добился-таки своего. Спустя пару минут он забил уже «чистый» гол, сократив разрыв в счете до минимума — 2:3. Отметим, что хабаровчане забросили шайбы в формате «5×3». До конца третьего периода оставалось играть аж 11 минут — вагон и маленькая тележка для того, чтобы сравнять счет. Однако ничего путного «тигры» сделать не смогли. Они пропустили еще две шайбы, итог — 5:2 в пользу «Трактора».

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 17 февраля. «Амур» (Хабаровск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2).

Шайбы забросили:

0:1 — Виталий Кравцов, 07:07 (5×5).

0:2 — Чарльз Робинсон (Василий Глотов, Сергей Телегин), 16:01 (5×5).

0:3 — Семен Дер-Аргучинцев (Владимир Ткачев, Остап Сафин), 28:01 (5×5).

1:3 — Артур Гиздатуллин (Кирилл Слепец, Ефим Гуркин), 33:35 (5×5).

2:3 — Девин Броссо (Владислав Барулин, Игнат Коротких), 48:54 (5×3).

2:4 — Артем Блажиевский (Александр Кадейкин), 53:47 (5×5).

2:5 — Андрей Светлаков (Михаил Горюнов-Рольгизер, Логан Дэй), 54:12 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Виталий Кравцов («Трактор»)

Забил важнейшую первую шайбу, которая и положила начало будущей победе. Сделал все сам: сделал перехват, убежал в отрыв и кистевым броском положил диск в ворота. Мастерюга!

Зак Фукале («Трактор»)

Очередной классный матч в исполнении голкипера челябинского клуба. Во многом благодаря его надежной игре «черно-белые» одержали победу. Едва не ушел со льда «сухим», в пропущенной шайбе не виноват.

Артур Гиздатуллин («Амур»)

Нельзя сказать, что форвард хабаровчан был очень уж активным игроком. Но нельзя не отметить его гол. Забросив шайбу, он помог команду вернуть в игру.

«Трактор» набрал максимум очков из своего дальневосточного турне, выиграв у «Адмирала» (2:1) и «Амура» (5:2). Впереди у «черно-белых» аж пять матчей на домашнем льду. Первый соперник — тольяттинская «Лада», с которой подопечные Бенуа Гру сыграют 21 февраля.

Фото: пресс-служба ХК «Амур» (Хабаровск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).