Экс-тренер «Трактора» возглавил хоккейный клуб «Витязь»

Алексей Тертышный назначен главным тренером подмосковной команды

В Континентальной хоккейной лиге произошла первая тренерская отставка. После разгромного поражения от ЦСКА по собственному желанию покинул пост главного тренера подмосковного «Витязя» Александр Завьялов. Руководить командой будет экс-тренер челябинского «Трактора» Алексей Тертышный, сообщает пресс-служба ХК «Витязь».

«Александр Завьялов по собственному желанию подал в отставку с поста главного тренера „Витязя“. Исполнять обязанности главного тренера будет Алексей Викторович Тертышный, входивший в тренерский штаб команды», — говорится в заявлении подмосковного клуба.

«Витязь» по итогам 13 матчей регулярного чемпионата текущего сезона КХЛ набрал 5 очков и занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. На счету команды всего две победы, обе они были одержаны за пределами основного времени. В последнем матче под руководством Завьялова «Витязь» на выезде проиграл московскому ЦСКА со счетом 1:9.

Алексей Тертышный является воспитанником челябинского хоккея. 46-летний специалист ранее возглавлял ХК «Челмет» и входил в тренерский штаб «Трактора» с 2019 по 2023 год. В сезоне-2022/23 он помогал Анвару Гатиятулину, однако в связи с неудачными выступлениями команды в штабе «Трактора» приняли решение освободить помощников главного тренера клуба от занимаемых должностей.