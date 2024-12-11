Хоккейный клуб «Трактор» произвел обмен игроками с «Ладой»

В результате сделки челябинскую команду пополнит форвард Остап Сафин

Хоккейные клубы «Трактор» и «Лада» совершили сделку, в результате которой состав челябинской команды пополнил форвард Остап Сафин. Действующий контракт игрока рассчитан до конца сезона-2025/2026. Взамен «черно-белые» отдали в волжский клуб защитника Марселя Ибрагимова и нападающего Данила Юртайкина, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Хоккеист Остап Сафин в тольяттинской «Ладе» проводит второй результативный сезон. В текущем чемпионате КХЛ на его счету 15 (5 + 10) набранных очков в 25 матчах. В штабе ХК «Трактор» считают, что он усилит команду.

«За полтора сезона он отлично зарекомендовал себя в КХЛ, набрав больше 50 очков. Отмечу, что это габаритный, быстрый и техничный нападающий, умеющий на постоянной основе создавать угрозу в зоне атаки. У Остапа есть амбиции, и в этом его пути с „Трактором“ сходятся», — отметил генменеджер ХК «Трактор» Алексей Волков.

Один из боссов челябинского клуба также поблагодарил за работу Марселя Ибрагимова и Данила Юртайкина. Первый из них пополнил ряды «черно-белых» этим летом, второй подписал контракт с «Трактором» по ходу сезона-2023/2024.

Отметим, что новобранец «Трактора» родился в Праге и начинал свою карьеру в местном чемпионате, выступая за клуб «Спарта». В 2017 году он отправился за океан и два сезона играл в Юниорской лиге Квебека. Перед сезоном-2023/24 оказался в «Ладе». В первый же год в КХЛ стал лучшим бомбардиром волжан, заработав 36 (13 + 23) баллов в 67 встречах регулярного чемпионата.

Остап Сафин

Дата рождения: 11.02.1999.

Место рождения: Прага (Чехия).

Гражданство: Россия/Чехия.

Рост: 196 см. Вес: 92 кг.

Карьера:

2013—2017 — «Спарта» Прага (Чехия)

2017—2018 — Saint John Sea Dogs (QMJHL, Канада)

2018—2019 — Halifax Mooseheads (QMJHL, Канада)

2019—2020 — Wichita Thunder (ECHL, США)

2020—2023 — Bakersfield Condors (AHL, США)

2023—2024 — «Лада» Тольятти

С 2024 г. — «Трактор» Челябинск

Напомним, что хоккейный клуб «Трактор» на текущий момент возглавляет Восточную конференцию в чемпионате КХЛ. Наша команда после 35 сыгранных матчей набрала 48 очков. Столько же у уфимского «Салавата Юлаева», однако клуб из Башкортостана провел на два матча меньше.