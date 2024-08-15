Хоккеисты «Трактора» уверенно выиграли у «Челмета» в контрольном матче

Основная челябинская команда дала мастер-класс своему фарм-клубу, выиграв со счетом 4:1

Хоккеисты челябинского «Трактора» уверенно выиграли в контрольном матче у земляков из «Челмета». Сегодня, 15 августа, подопечные Бенуа Гру провели первую товарищескую игру в обновленном составе. В поединке со своим фарм-клубом они проблем не испытали, выиграв со счетом 4:1, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру при выборе сочетания звеньев в нападении не удивил: на лед вышли хоккеисты, которых наставник наигрывал на тренировках. В первой тройке нападения вышли Шабанов — Ткачев — Секьюра, во второй — Кравцов — Светлаков и Дер-Аргучинцев.

Эти два звена в матче с «Челметом» выглядели неплохо. Именно они чаще других атаковали и наносили броски по воротам голкипера Владислава Сухачева. Семен Дер-Аргучинцев и стал автором первой заброшенной шайбы «Трактора» в межсезонье-2024. Он замкнул передачу после сольного прохода по флангу Виталия Кравцова.

Правда, почти тут же подопечные Марата Аскарова сравняли счет. Им удалось реализовать большинство: Илья Зиновьев сделал хитрый наброс по центру ворот, а Руслан Агламзянов мастерски подставил клюшку, отправив шайбу в ворота — 1:1. Под занавес периода Михаил Котляревский вновь вывел «трактористов» вперед, реализовав с Владимиром Жарковым выход «2 в 1».

Во втором отрезке матча главная команда Челябинска забросила еще две безответные шайбы. Их авторами стали новобранцы Стивен Кэмпфер и Дилан Секьюра. Кстати, последний понравился в матче больше других. Канадский форвард показал, что находится в хорошей физической готовности и по праву может претендовать на то, чтобы стать главной ударной силой «Трактора» в сезоне-2024/2025.

В третьем периоде зрители заброшенных шайб не увидели. Хотя возможностей для взятия ворот у обеих команд было предостаточно. Чего стоит только нереализованный буллит Михаила Котляревского, который сам же скоростной форвард «Трактора» и заработал.

Хоккей. Контрольный матч. 15 августа, Челябинск, арена «Трактор»

«Трактор» (Челябинск) — «Челмет» (Челябинск) — 4:1 (2:1, 2:0, 0:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Семен Дер-Аргучинцев (Виталий Кравцов), 13:46 (5×5).

1:1 — Руслан Агламзянов (Илья Зиновьев, Александр Кирпичников), 14:07 (5×4).

2:1 — Михаил Котляревский (Владимир Жарков, Марсель Ибрагимов), 18:25 (5×5).

3:1 — Стивен Кэмпфер (Илья Николаев, Андрей Светлаков), 25:28 (5×5).

4:1 — Дилан Секьюра (Виталий Кравцов, Стивен Кэмпфер), 31:19 (5×4).

Напомним, что первый матч в регулярном чемпионате КХЛ «Трактор» проведет 4 сентября. В Екатеринбурге наша команда сыграет с «Автомобилистом». Затем «черно-белых» ждут еще четыре гостевых поединка, а в Челябинске подопечные Бенуа Гру проведут первый матч 19 сентября с «Нефтехимиком».