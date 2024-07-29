Бенуа Гру: «В челябинской арене ощутил дух хоккея, он витает в воздухе»

Главный тренер ХК «Трактор» дал первое интервью на южноуральской земле

Новый главный тренер ХК «Трактор» уже прибыл в Челябинск для того, чтобы вместе с командой начать подготовку к новому хоккейному сезону. Канадский специалист Бенуа Гру в своем первом интервью пресс-службе клуба рассказал о том, как готовился к переезду на Южный Урал, как знакомился с игроками команды, и поделился впечатлениями о челябинской арене.

Хоккейный специалист заверил, что его не смутила непогода в Челябинске. Говорит, что приехал сюда ради хоккея и все остальное, в том числе обильные дожди, его не должны отвлекать.

«Знаете, у нас есть такая поговорка: „Когда идет дождь, мы этому не рады. Когда дождь идет нечасто, мы только его и ждем“. Конечно, у каждого свои предпочтения по погоде. Но у меня день проходит отлично. Небольшой дождь моего мнения не поменяет точно», — считает Бенуа Гру.

Канадский тренер начал готовиться к переезду в Челябинск заблаговременно. Перед подписанием контракта с «Трактором» много общался по телефону с генменеджером клуба Алексеем Волковым. И все шесть недель после подписания работал почти каждый день, чтобы прилететь в Челябинск максимально готовым к работе.

«Я провел много телефонных бесед с игроками. Рассказал им немного о себе. Мы обсудили, как будет строиться работа в этом сезоне. Подготовительный этап очень важен. Уже здесь, в Челябинске, встретил хоккеиста Якова Тренина, которого раньше тренировал в юниорской лиге. Сейчас самое время лично встретиться со всеми тренерами, персоналом и офисом команды, немного лучше изучить город. Для меня здесь все новое, но пока все идет отлично. Я очень рад своему приезду в Челябинск», — заверил специалист.

Бенуа Гру также добавил, что почти все лето был на связи с Борисом Мироновым (он вошел в тренерский штаб «Трактора» на сезон-2024/2025. — Прим. ред.). В Нью-Йорке канадец встречался с тренером по вратарям челябинского клуба Петером Шкрабелом. А еще смотрел видео с играми хоккеистов «Трактора».

«Я старался узнать больше о каждом из игроков. Конечно, я узнаю их гораздо больше, когда мы вместе выйдем на лед. В ближайшее время проведем большое собрание со всем штабом, чтобы каждый точно понимал задачи и был готов к началу сборов», — добавил Бенуа Гру.

Канадец побывал в арене «Трактор». Она произвела на него большое впечатление. Тренер признался, что прочувствовал на себе то, что в Челябинске любят хоккей, дышат им.

«За свою тренерскую карьеру я побывал на многих аренах. Могу сказать с уверенностью, что здесь витает хоккей в воздухе. Мне это очень нравится. Осмотрел обстановку и понимаю, что здесь отличное место для хоккея. Это признак хорошей организации, частью которой я рад стать. Не терпится поскорее приступить к работе», — подытожил Бенуа Гру.

Напомним, что в начале июня ХК «Трактор» сформировал тренерский штаб на сезон-2024/2025. В него вошли 9 специалистов во главе с Бенуа Гру. Уже известно, что первый матч чемпионата КХЛ хоккеисты «Трактора» проведут 4 сентября. В этот день «черно-белые» сыграют в Екатеринбурге с «Автомобилистом». Первый домашний поединок сезона наша команда проведет 19 сентября с «Нефтехимиком».