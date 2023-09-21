Сегодня, 21 сентября, руководство ХК «Трактор» объявило о подписании контракта с североамериканским форвардом Чарльзом Робинсоном. Соглашение с американским хоккеистом рассчитано до конца сезона-2023/2024. В НХЛ нападающий сыграл 52 матча и набрал 20 очков (9 голов и 11 передач), сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
Информацию о подписании контракта с североамериканским хоккеистом ждали. Еще на предсезонной пресс-конференции генменеджер ХК «Трактор» Алексей Волков сообщил журналистам, что в составе «черно-белых» появится третий легионер. Но добавил, что в первую очередь челябинский клуб остро нуждается в атакующем защитнике, поэтому ведется поиск кандидатов на эту позицию. Однако сегодня стало известно о заключении контракта с нападающим.
Чарльз Робинсон
Дата рождения: 30.09.1991
Место рождения: Нью-Джерси (США)
Рост: 198 см, вес: 104 кг
Амплуа: правый нападающий
Карьера:
2009—2010 — Hamilton Red Wings (OJHL)
2010—2011 — Neapen Raiders (CCHL)
2011—2012 — Lake Superior State University (CCHA)
2012—2017 — Bingampton Senators (AHL)
2015—2017 — Ottawa Senators (NHL)
2016—2017 — San Jose Barracuda (AHL)
2017—2018 — Manitoba Moose (AHL)
2018—2020 — Stockton Heat (AHL)
2019—2021 — Calgary Flames (NHL)
2021—2022 — San Diego Gulls (AHL)
2021—2022 — Anaheim Ducks (NHL)
2022—2023 — Chicago Blackhawks (NHL)
2022—2023 — Rockford IceHogs (AHL)
«С подписанием Чарльза „Трактор“ приобретает опытного и габаритного форварда, сильными сторонами которого являются универсализм, способность эффективно действовать как в большинстве, так и меньшинстве, а также умение вести силовую борьбу и оказывать давление на игроков соперника. Робинсон может сыграть в центре и с краю, у него хорошее катание и выраженные лидерские качества. Он привнесет в нашу команду еще больше уверенности и усилит ее физически», — считает генменеджер ХК «Трактор» Алексей Волков.
Чарльз Робинсон в НХЛ выступал за команды «Оттава Сенаторз», «Калгари Флэймз», «Анахайм Майти Дакс» и «Чикаго Блэкхоукс». В общей сложности в сильнейшей североамериканской лиге провел 62 матча, набрав 12 очков за результативность (4 гола + 8 передач). В сезоне-2022/2023 сыграл 9 матчей за «Чикаго Блэкхоукс», однако чаще выходил на лед в чемпионате АХЛ — в клубе «Рокфорд АйсХогз» сыграл 52 матча, набрал 20 очков (9+11).