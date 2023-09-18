Хоккеисты «Трактора» не смогли взять реванш у «Лады» в чемпионате КХЛ

Челябинский клуб во второй раз за 6 дней уступил тольяттинцам

Хоккейный клуб «Трактор» проиграл тольяттинской «Ладе» со счетом 1:2 в чемпионате КХЛ, не сумев взять реванш за поражение неделей ранее. Единственную шайбу у «черно-белых» забросил Семен Дер-Аргучинцев. Гости в середине второго периода сравняли счет, а под занавес встречи забросили победную шайбу, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Тренерский штаб при выборе состава на игру не удивил, выпустив ставшие уже привычными сочетания. Хозяева льда начали матч без раскачки, оказывая силовое давление. Уже в дебюте игры «черно-белые» провели две опасные атаки, на острие которых оказывались Антон Бурдасов и Никита Сошников. Отметим, что первое звено «Трактора» провело стартовый отрезок мощно и агрессивно. Именно от тройки Сошников — Калинин — Бурдасов исходила основная угроза воротам соперника.

Гости, надо отдать им должное, здорово оборонялись. Там, где не успевали защитники, подчищал вратарь Владислав Подъяпольский. Впрочем, под занавес периода им удалась хорошая контратака. Владислав Червоненко блеснул мастерством в сольном проходе, однако его бросок не достиг цели.

«Достаточно вязкая идет игра. Хоккеисты „Лады“ действуют плотно, не дают раскатиться. Поэтому порой приходится упрощать игру, действовать надежно, сводя риск к минимуму», — объяснил в перерыве матча в блиц-интервью Михаил Горюнов-Рольгизер.

Во втором периоде «черно-белые» усилили натиск на ворота соперника. На 25-й минуте их старания были вознаграждены. Сергей Телегин нанес щелчок от синей линии, шайба от голкипера отскочила к Семену Дер-Аргучинцеву, который и переправил ее в ворота — 1:0.

Впрочем, в роли отыгрывающихся «Лада» пребывала недолго — пять минут спустя волжанам удалось соорудить гол из ничего. Безобидный бросок с дальней дистанции Глеба Булычева достиг цели — 1:1. В оправдание Сергею Мыльникову стоит сказать, что голкипер «Трактора» не видел траекторию полета шайбы, он был закрыт своими и чужими игроками.

Хоккеисты «Трактора» снова большими силами пошли вперед. Хозяева льда дважды имели возможность реализовать большинство, оформили выход «1 в 0» в исполнении Бурдасова, опасными кистевыми бросками все того же Дер-Аргучинцева и Тертышного. Все безрезультано.

В третьем периоде «черно-белые» вновь две минуты играли в формате «5 на 4», но снова не смогли реализовать «лишнего». И едва не поплатились — волжане организовали острую контратаку, которую замыкал Дмитрий Кургышев. К счастью, для «черно-белых» на высоте был Мыльников.

Ответ «Трактора» не заставил себя ждать. Никита Тертышный выдал изумительный пас из-за ворот на Владимира Ткачева. Тот бросал, казалось, наверняка, но голкипер волжан совершил красивейший сэйв. Развязка в матче наступила за 3 минуты до финальной сирены. Форвард гостей Андрей Алтыбармакян обыграл своего визави и выдал точный пас на своего партнера — Никита Аноховский переправил шайбу в ворота, оформив свой дебютный гол в КХЛ — 1:2.

«Трактор» пошел ва-банк, сняв вратаря на шестого полевого игрока, но спасти положение не удалось. Челябинцы вновь терпят поражение от дебютантов Лиги на домашнем льду. Теперь со счетом 1:2. Впереди «черно-белых» ждет четырехматчевое гостевое турне по маршруту Сочи — Москва — Тольятти — Уфа.