Сегодня, 27 декабря, руководство челябинского клуба «Трактор» объявило о продлении контракта с форвардом Максимом Шабановым. Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2024/2025. В текущем сезоне игрок провел 44 игры, в которых набрал 38 (18+20) очков. Также челябинскую команду покидает защитник Мэдисон Бауи. Игрок переходит в «Торпедо» в обмен на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
Максим Шабанов является воспитанником «Трактора». Вместе с «черно-белыми» он стал бронзовым призером чемпионата КХЛ 2021/2022. В декабре этого года южноуралец дебютировал на Матче звезд КХЛ и в составе дивизиона Харламова стал победителем звездного уикенда.
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В текущем сезоне нападающий установил личный рекорд результативности в КХЛ, а также побил клубный рекорд, выдав серию из 14-ти матчей кряду с набранными очками. В нынешнем сезоне Максим Шабанов провел 44 игры, в которых набрал 38 (18+20) очков. Всего на счету хоккеиста 123 матча в КХЛ, 37 шайб и 34 результативные передачи при показателе полезности «+4».
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«Продление соглашения с Максимом Шабановым — это наше важнейшее совместное решение в нынешнем сезоне. На сегодняшний день нападающий является лидером команды и одним из самых ярких хоккеистов КХЛ, который имеет неограниченный потенциал. На Максима, как принято говорить, ходят болельщики, поэтому со своей стороны, делая ему предложение, мы не раздумывали ни секунды. Рады, что переговоры получились продуктивными и Шабанов продолжит радовать всех, кто переживает за „Трактор“, еще как минимум полтора года», — рассказал генеральный менеджер клуба Алексей Волков.
Кроме того, челябинскую команду покидает канадский защитник Мэдисон Бауи. Игрок переходит в «Торпедо» из Нижнего Новгорода в обмен на денежную компенсацию. Хоккеист пополнил челябинский клуб в октябре в результате обмена с минским «Динамо». Защитник провел за «черно-белых» 22 матча и набрал 7 (2+5) очков.
Добавим, что ранее руководство «Трактора» объявило о расторжении арендного соглашения с 24‑летним форвардом Максимом Марушевым. Нападающий возвращается в казанский «Ак Барс». В составе «черно-белых» игрок провел 15 матчей и отметился одной результативной передачей.
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