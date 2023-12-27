Хоккейный клуб «Трактор» продлил контракт с форвардом Максимом Шабановым

Кроме того, челябинскую команду покидает защитник Мэдисон Бауи

«Продление соглашения с Максимом Шабановым — это наше важнейшее совместное решение в нынешнем сезоне. На сегодняшний день нападающий является лидером команды и одним из самых ярких хоккеистов КХЛ, который имеет неограниченный потенциал. На Максима, как принято говорить, ходят болельщики, поэтому со своей стороны, делая ему предложение, мы не раздумывали ни секунды. Рады, что переговоры получились продуктивными и Шабанов продолжит радовать всех, кто переживает за „Трактор“, еще как минимум полтора года»,

— рассказал генеральный менеджер клуба Алексей Волков.