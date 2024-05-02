Хоккейный клуб «Трактор» продлил контракт с американцем Бадди Робинсоном

Форвард будет выступать за челябинскую команду до конца сезона‑2024/2025

Руководство ХК «Трактор» объявило о продлении контракта с американским форвардом Чарльзом (Бадди) Робинсоном. Хоккеист будет выступать за челябинскую команду до конца сезона-2024/2025. Силовой нападающий в прошедшем сезоне хорошо проявил себя в плей-офф, помог «черно-белым» завоевать бронзовые медали чемпионата КХЛ, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

В сентябре-2023 Робинсон подписал контракт с челябинским клубом. В дебютном сезоне в лиге форвард сыграл 66 матчей, забросил 15 шайб и 7 раз ассистировал партнерам. Бадди внес неоценимый вклад в завоевание челябинцами бронзовых медалей чемпионата КХЛ — 2023/24. Причем если в регулярном чемпионате форвард выступал не самым лучшим образом, то в серии плей-офф значительно улучшил свою игру, что отразилось на статистике хоккеиста.

«Бадди Робинсон стал настоящим открытием прошедшего розыгрыша плей-офф и влюбил в себя абсолютно всех болельщиков „Трактора“. Хоккеистов такой фактуры в сочетании с профессиональными и человеческими качествами на рынке практически не найти, поэтому мы рады, что Бадди продолжит быть частью Челябинска и большой хоккейной семьи „черно-белых“», — отметил генеральный менеджер ХК «Трактор» Алексей Волков.

Соглашение с американским нападающим будет действовать до конца сезона-2024/25. Чарльз (Бадди) Робинсон приехал в Россию, имея большой опыт выступлений в АХЛ, где на его счету было 575 матчей и 294 (135 + 159) набранных балла.

Напомним, что ранее продлили контракты с клубом Михаил Котляревский, Илья Николаев, Данил Юртайкин и Георгий Дронов. Кроме того, штаб «Трактора» принял решение не заключать новые соглашения с тремя хоккеистами — Виктором Антипиным, Сергеем Калининым и Джеком Родуолдом.