Хоккейный клуб «Трактор» потерпел разгромное поражение в уральском дерби

Челябинцы на своей площадке уступили «Автомобилисту» со счетом 1:5

Хоккеисты челябинского «Трактора» провалили домашний матч в чемпионате КХЛ, уступив на своем льду в уральском дерби «Автомобилисту» со счетом 1:5. Подопечные Бенуа Гру ужасно сыграли в обороне, совершив слишком много ошибок в одном матче. В составе «черно-белых» свою первую шайбу в КХЛ забросил 19-летний форвард Артемий Низамеев, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Это был уже четвертый матч в сезоне между командами. В двух поединках сильнее были хоккеисты «Автомобилиста» (5:3 и 2:1 по буллитам), в одном — «Трактора» (2:0). Причем, выиграли «черно-белые» в Екатеринбурге на старте сезона.

Однако сегодня у южноуральцев практически ничего не получилось. Игра не пошла с самого начала, хотя и действовали «черно-белые» лучше, взяли под контроль шайбу, провели несколько неплохих позиционных атак. Уже в дебюте мог открывать счет в матче Сергей Телегин, чуть позже опасно бросал «с кистей» Егор Коршков, хороший слаломный проход совершал Василий Глотов...

Вот только редкая вылазка гостей к владениям соперника завершилась взятием ворот. Юрий Паутов выбежал на оперативный простор и нанес бросок с ползоны. Увы, Крис Дригер в безобидной ситуации выручить не смог — 0:1. Не прошло и 30 секунд, как гости удвоили преимущество. Теперь уже защитники «проспали» атаку соперника — выход «3 в 1» и Рид Буше делает счет 2:0!

Подарил надежду челябинским болельщикам Артемий Низамеев. В самой концовке периода он точно сыграл на добивании после броска Василия Глотова — 1:2. Причем, эта шайба стала первой для 19-летнего форварда «черно-белых» в КХЛ!

Во втором периоде «Трактор» вновь больше атаковал, создавал остроту у ворот соперника. Но все эти старания сошли на нет после того, как снова грубо ошиблись защитники «черно-белых». Они оставили совершенно одного на «пятаке» главную ударную силу соперника. Рид Буше в таких ситуациях соперника не прощает — 1:3.

Довели счет до крупного хоккеисты «Автомобилиста» под занавес периода, когда реализовали большинство. И вновь в центре внимания оказался канадский форвард гостей. Рид Буше сделал хороший пас на Романа Горбунова, тот в касание переадресовал шайбу Максиму Денежкину, а тот расстрелял ворота Криса Дригера — 1:4.

Пытались «черно-белые» как-то исправить ситуацию и в заключительном отрезке матча. И ведь возможности для взятия ворот у них были. Но после того, как они не реализовали большинство, руки у «черно-белых» как будто опустились. Кажется, челябинцы сами потеряли веру в то, что этот матч можно спасти. Ну а «Автомобилист» забросил и пятую шайбу, установив окончательный счет в матче. Причем, вновь после грубой ошибки обороны «Трактора». 1:5 — ужасная игра нашей команды против отнюдь не самого сильного противника.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 16 ноября. «Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:5 (1:2, 0:2, 0:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Юрий Паутов (Роман Горбунов, Кертис Волк), 13:27 (5×5).

0:2 — Рид Буше (Кертис Волк, Максим Осипов), 14:02 (5×5).

1:2 — Артемий Низамеев (Василий Глотов, Арсений Коромыслов), 18:18 (5×5).

1:3 — Рид Буше (Степан Хрипунов, Кертис Волк), 29:59 (5×5).

1:4 — Максим Денежкин (Роман Горбунов, Рид Буше), 38:23 (5×4).

1:5 — Стефан Да Коста (Максим Денежкин, Брукс Мэйсек), 47:10 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Рид Буше («Автомобилист»)

Забросил две шайбы, еще набрал балл за результативную передачу. В очередной раз здорово сыграл против «Трактора», как будто это его любимая команда-соперник.

Кертис Волк («Автомобилист»)

Сделал ассистентский хет-трик, был на льду одним из самых активных.

Артемий Низамеев («Трактор»)

Оформил свою дебютную шайбу в КХЛ. Поздравляем с большим событием!

Впереди у хоккеистов «Трактора» еще одно дерби, но уже южноуральское — 18 ноября челябинцы на своем льду принимают магнитогорский «Металлург».

Фото: пресс-служба ХК «Трактор» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).