Хоккеист Артемий Низамеев открыл счет своим голам в КХЛ за «Трактор» (видео)

19-летний форвард отличился в матче с «Автомобилистом»

Хоккеист челябинского «Трактора» Артемий Низамеев забросил свой дебютный гол в КХЛ, отличившись в домашнем матче с «Автомобилистом». 19-летний форвард забросил ответную шайбу в ворота екатеринбуржцев при счете 0:2 в первом периоде, сыграв на добивании после броска Василия Глотова, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Для Артемия Низамеева это был четвертый по счету матч в чемпионате КХЛ. Перспективный хоккеист результативными действиями не отметился, но произвел хорошее впечатление своей игрой.

Сегодня, 16 ноября, челябинский хоккеист впервые сыграл в матче КХЛ в арене «Трактор». При счете 0:2 Артемий Низамеев забросил шайбу в конце первого периода. Форвард «черно-белых» успел сыграть на добивании после броска Василия Глотова.

Как выяснится позже, этот гол стал единственным для «Трактора» в этом матче. Челябинцы пропустили еще три шайбы от «Автомобилиста» и потерпели разгромное поражение со счетом 1:5.