Хоккеисты «Трактора» одержали третью победу подряд в чемпионате КХЛ

В гостевом поединке челябинцы уверенно победили «Сибирь» со счетом 3:0

«Наша команда сегодня сыграла один из лучших матчей в сезоне. Сегодня все линии сработали отлично. Сыграли по заданию солидно. Григорий Дронов тоже сыграл отлично. Команда сыграла на „ноль“. Грубых ошибок он не совершал. Теперь Григорий игрок челябинского „Трактора“. Мы ему пожелали, чтобы он скорее влился в коллектив. Парень он позитивный. Нам он прибавит мощи и уверенности»,

— рассказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.