Сегодня, 28 декабря, хоккейный клуб «Трактор» продлил свою победную серию до трех матчей в чемпионате КХЛ. В Новосибирске челябинские хоккеисты уверенно обыграли метснаб «Сибирь» со счетом 3:0. В составе «черно-белых» шайбы забросили Семен Дер-Аргучинцев, Виталий Кравцов и Никита Тертышный, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
На эту игру вне заявки остались лидеры «черно-белых» Максим Шабанов и Владимир Ткачев. В первой тройке их заменили Егор Попов и Чарльз Робинсон. Дебютировал за челябинцев Григорий Дронов, который пополнил состав южноуральцев в результате обмена с магнитогорским «Металлургом». Защитник вышел на лед в паре с Виктором Антипиным. Вернулись в состав Никита Тертышный и Сергей Калинин.
Начало матча осталось за челябинцами. Уже на шестой минуте поединка Семен Дер-Аргучинцев вывел «Трактор» вперед. Для форварда «черно-белых» эта шайба стала 13-й в текущем сезоне. До перерыва команды несколько раз сыграли в большинстве, но игрой неравных составах хоккеисты не воспользовались.
Второй отрезок также прошел под диктовку южноуральцев. Подопечные Алексея Заварухина были активнее и острее в зоне атаки. В середине периоде Виталий Кравцов воспользовался ошибкой защитника увеличил преимущество гостей. На закате периода Никита Тертышный в большинстве точнейший броском под перекладину сделал счет — 3:0.
Заключительный период челябинцы сыграли с позиции силы и не дали хозяевам забросить гол «престижа». Зак Фукале отразил 21 бросок и оформил четвертый шатаут в сезоне.
«Наша команда сегодня сыграла один из лучших матчей в сезоне. Сегодня все линии сработали отлично. Сыграли по заданию солидно. Григорий Дронов тоже сыграл отлично. Команда сыграла на „ноль“. Грубых ошибок он не совершал. Теперь Григорий игрок челябинского „Трактора“. Мы ему пожелали, чтобы он скорее влился в коллектив. Парень он позитивный. Нам он прибавит мощи и уверенности», — рассказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.
Последний матч в 2023 году подопечные Алексея Заварухина проведут 30 декабря. В гостях хоккеисты «Трактора» сыграют против «Барыса».
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