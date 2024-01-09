Хоккейный клуб «Трактор» одержал волевую победу над «Нефтехимиком»

Челябинская команда выиграла домашний поединок в чемпионате КХЛ со счетом 5:3

Хоккеисты челябинского «Трактора» одержали непростую победу в чемпионате КХЛ над нижнекамским «Нефтехимиком». Подопечные Алексея Заварухина, уступая со счетом 1:2, переломили ход матча в третьем периоде и выиграли 5:3. Победная шайба на счету Максима Шабанова, свое первое результативное очко в КХЛ набрал Кирилл Кадышев, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинцы активно начали поединок, прижав соперника к своим воротам. И эта активность принесла свои плоды. Уже на 4-й минуте цели достиг точный мощный бросок защитника Ильи Карпухина. Правда, развить успех «черно-белым» не удалось. Более того, под занавес периода они пропустили необязательную и не логичную шайбу в свои ворота.

После перерыва «Трактор» продолжил оказывать давление на ворота соперника. Реальную возможность челябинцы упустили в середине периода, когда не смогли реализовать выход «3 в 1». И поплатились за расточительность. В ответной атаке Дмитрий Соколов вывел «волков» вперед — 1:2.

Главные события в матче развернулись в третьем периоде. Два удивительных сэйва в исполнении Зака Фукале придали игрокам «черно-белых» нужных эмоций. С интервалом в четыре минуты они забросили две шайбы, а спустя некоторое время снова выстрелили «дуплетом». В итоге счет из 1:2 превратился в 5:2. Авторами голов стали Семен Дер-Аргучинцев, Максим Шабанов, Антон Бурдасов и Александр Рыков. Отметим, что первое результативное очко в КХЛ набрал и Кирилл Кадышев.

Хоккеисты «Трактора» завершат домашнюю серию матчей поединком с казанским «Ак Барсом». Этот матч пройдет 12 января.