Хоккеисты «Трактора» приняли участие в акции «Елка желаний»

Они и руководство клуба исполнят желания 44 детей военнослужащих

Хоккейный клуб «Трактор» продолжает добрую традицию осуществлять мечты детей на Новый год и Рождество. В этом году руководство и игроки «черно-белых» приняли участие в «Елке желаний». В челябинский клуб пришли письма от 44 детей военнослужащих, участвующих сейчас в специальной военной операции, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Ранее «Трактор» ежегодно принимал участие в акции «Снеговики-добряки», целью которой является помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за врожденных или приобретенных тяжелых заболеваний. В этот раз игроки и руководители челябинского клуба исполнили мечты детей, отцы которых участвуют в СВО.

«Мы собрали 44 письма от детей, чьи желания будут нами исполнены. И первый шар я снял от имени президента нашего хоккейного клуба Алексея Леонидовича Текслера. Рождественское письмо написал Кирилл Филимонов, ему 16 лет. В нем — пожелание в канун праздника получить в подарок мобильный телефон. Нет сомнений, что это желание будет исполнено. И от себя лично я бы тоже хотел исполнить желание от Матвея Бобко. В канун Рождества он пожелал смарт-часы или умную колонку. Обязательно его исполним», — заверил гендиректор ХК «Трактор» Иван Савин.

Также елочный шар с желаниями снял заместитель гендиректора «Трактора» по развитию Сергей Якушевский. Он подарит Марку Марковских умную колонку и возможность посетить хоккейный матч. Генеральному менеджеру Алексею Волкову досталось письмо от Даниэля и Амины Кадримбековых, пожелавших мольберт для рисования и электрическую зубную щетку.

В штабе челябинского клуба сообщили, что в ближайшее время примут участие в акции и хоккеисты «Трактора». Среди них Сергей Калинин, Никита Тертышный, Владимир Жарков, Сергей Телегин, Антон Бурдасов и другие игроки клуба. Среди загаданных сюрпризов были, например, футбольный мяч, наборы Lego, фигурные коньки с защитой, спортивный рюкзак, набор для полимерной лепки.