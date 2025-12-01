Хоккейный клуб «Трактор» отправился на выездные матчи с новым голкипером из Тюмени

Пробный контракт с «черно-белыми» заключил Дмитрий Лозебников

В челябинском «Тракторе» в ближайшем матче может дебютировать новый голкипер. Пробный контракт с клубом подписал воспитанник тюменской школы хоккея Дмитрий Лозебников. В его карьере значатся лишь 38 матчей в КХЛ за хабаровский «Амур». Информацию о подписании соглашения с вратарем подтвердила пресс-служба ХК «Трактор».

27-летний голкипер начинал карьеру в Тюмени, однако дебют на профессиональном уровне у Дмитрия Лозебникова состоялся в Магнитогорске. В 2013 году перешел в систему «Металлурга», однако сыграть за главную команду города в КХЛ ему не довелось, а выступал в чемпионате МХЛ за местных «Стальных лисов».

Затем в его карьере были команды ЦСКА и «Сибирь», однако и в них у него не получилось закрепиться, выступая за их фарм-клубы в ВХЛ. Лишь в сезоне-2022/2023 состоялся его долгожданный дебют в КХЛ в составе хабаровского «Амура».

Отметим, что накануне «Трактор» отказался от услуг голкипера Криса Дригера, а Сергей Мыльников продолжает восстанавливаться от травмы, из-за которой не отправился с командой на выездные матчи в Череповец и Казань. Туда отправились три голкипера — Дмитрий Лозебников, Савелий Шерстнев и Данил Мошаров.