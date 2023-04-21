Защитник «Трактора» Илья Карпухин вошел в окончательный состав сборной «России 25»

Форвард «черно-белых» Максим Шабанов не попал в команду из‑за травмы

Федерация хоккея России объявила окончательный состав сборной «России 25», которая проведет товарищеские матчи со сборной Белоруссии в Челябинске 2 и 3 мая. В расположение национальной команды вызван защитник челябинского клуба «Трактор» Илья Карпухин, а нападающий «черно-белых» Максим Шабанов не попал в команду из-за травмы, сообщает пресс-служба ФХР.



В расширенный состав сборной входили четыре южноуральских хоккеиста — игроки «Трактора» Максим Шабанов и Илья Карпухин, а также хоккеисты «Металлурга» Григорий Дронов и Никита Коростылев. В окончательную команду вошел только защитник «черно-белых». Средний возраст сборной «Россия 25» — 23 года.



Челябинск станет первым городом в рамках турне «Лига ставок. Большой тур сборной», где встретятся команды «Россия 25» и национальной сборной Белоруссии. Игры пройдут 2 и 3 мая в ледовой арене «Трактор», начало поединков в 18:30.

Полное расписание матчей сборной «России 25»:



Челябинск

2 мая, 16:30 Россия 25 — Белоруссия

3 мая, 16:30 Россия 25 — Белоруссия



Астана (Турнир Qazaqstan Hockey Open 2023)

5 мая, 16:30 Казахстан — Россия 25

6 мая, 14:00 Россия 25 — Белоруссия



Красноярск

9 мая, 12:00 Россия 25 — Белоруссия



Тула

12 мая, 19:00 Россия 25 — Белоруссия

13 мая, 16:30 Россия 25 — Белоруссия



Минск

15 мая, 19:00 Белоруссия — Россия 25

16 мая, 19:00 Белоруссия — Россия 25