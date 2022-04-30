Защитник Илья Карпухин подписал с челябинским клубом «Трактор» новое двустороннее соглашение до конца сезона 2023/2024. Илья воспитанник челябинского «Трактора». В 2018-м году в составе «Белых Медведей» стал бронзовым призером Кубка Харламова, сообщили в пресс-службе ХК «Трактор».
В том же 2018-м году Илья дебютировал в составе «Трактора» в гостевом матче против московского «Спартака. По ходу сезона под руководством Анвара Гатиятулина закрепился в главной команде и стал бронзовым призером чемпионата КХЛ 2017/2018.
«Илья Карпухин уже четыре сезона в составе „Трактора“ доказывает свою состоятельность как хоккеиста основного состава команды. Мы знаем его потенциал и считаем, что Илья будет прогрессировать и дальше. Рады, что решение о продолжении сотрудничества клуба и игрока носит совместный характер, уверен, что оно будет плодотворным», — прокомментировал гендиректор челябинского клуба Иван Савин.
На данный момент на счету защитника «черно-белых» 208 матчей в Лиге, 36 (6+30) очков, 113 силовых приемов и 221 блокированный бросок при показателе полезности «+11». Вместе с «черно-белыми» Илья Карпухин стал бронзовым призером чемпионата КХЛ 2021/2022.
Напомним, что ранее форвард Максим Шабанов подписал с челябинским клубом «Трактор» новое двустороннее соглашение до конца сезона 2023/2024.
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