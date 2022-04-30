Защитник Илья Карпухин продлил контракт с челябинским клубом «Трактор»

Хоккеист еще два года будет выступать за южноуральцев

«Илья Карпухин уже четыре сезона в составе „Трактора“ доказывает свою состоятельность как хоккеиста основного состава команды. Мы знаем его потенциал и считаем, что Илья будет прогрессировать и дальше. Рады, что решение о продолжении сотрудничества клуба и игрока носит совместный характер, уверен, что оно будет плодотворным»,

— прокомментировал гендиректор челябинского клуба Иван Савин.