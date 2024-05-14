Экс-тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин возглавил «Ак Барс»

Контракт тренера с казанским клубом заключен на два сезона

Сегодня, 14 мая, руководство хоккейного клуба «Ак Барс» официально объявило о подписании контракта с Анваром Гатиятулиным. Экс-наставник челябинского «Трактора» заключил соглашение с казанским клубом на два сезона. Помощниками специалиста станут известные по работе в штабе «черно-белых» четыре тренера, сообщается на официальном сайте ХК «Ак Барс».

С именем Анвара Гатиятулина связаны две бронзовые медали «Трактора». Под руководством специалиста челябинский клуб стал призером чемпионата КХЛ в сезонах 2017/2018 и 2021/2022.

Начинал работу тренер и в минувшем сезоне, однако дела у команды на старте регулярного чемпионата КХЛ не заладились. Руководством ХК «Трактор» было принято решение расторгнуть контракт с Гатиятулиным после домашнего поражения от «Салавата Юлаева» (0:4) в октябре прошлого года. До сегодняшнего дня тренер оставался без работы.

«Мы давно следили за работой Анвара Рафаиловича в других клубах, он не первый год был в сфере наших интересов. Но ранее не было возможности пригласить его в наш клуб из-за контрактных обязательств перед другими клубами. Это очень хороший тренер, прошедший все ступени развития — от детской школы до сборной России. Он работал в хороших клубах с игроками разного уровня и не стоит на месте — все еще развивается и обучается. Во время переговоров мы поняли, что системный подход Гатиятулина подходит нашему клубу», — отметил генменеджер ХК «Ак Барс» Марат Валиуллин.

Отметим, что Анвар Гатиятулин уже сформировал тренерский штаб в казанском клубе. Помогать ему в работе будут специалисты, которые работали под его руководством в челябинском «Тракторе», — Алексей Тертышный, Александр Макрицкий, Денис Ячменев и Георгий Гелашвили.

Напомним, что в сезоне-2023/2024 казанский «Ак Барс» уступил в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Автомобилисту» из Екатеринбурга (счет в серии 1-4). Челябинский «Трактор» стал обладателем бронзовых медалей.