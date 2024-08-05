Хоккейный клуб «Трактор» подписал контракт с американским защитником Стивеном Кэмпфером

Ранее североамериканец выступал за «Ак Барс», однако покинул Россию по политическим причинам

Хоккейный клуб «Трактор» заключил контракт на один сезон с 35‑летним американским защитником Стивеном Кэмпфером. Опытный игрок в сезоне‑2021/2022 выступал за «Ак Барс» и был одним из лидеров казанского клуба. Однако покинул Россию в связи с политической ситуацией. Минувший сезон он провел в Северной Америке в чемпионате АХЛ, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Информацию о подписании контракта с американцем анонсировали все федеральные СМИ. Сегодня, 5 августа, информацию эту подтвердил ХК «Трактор», опубликовав пост в своем телеграм-канале. Сообщается, что Стивен Кэмпфер подписал контракт с челябинским клубом до конца сезона-2024/2025.

Североамериканский защитник уже выступал в чемпионате КХЛ: в сезоне-2021/2022 он был одним из лидеров казанского «Ак Барса». 35‑летний игрок в 46 матчах «регулярки» набрал 30 (11+19) очков за клуб из Татарстана, в шести играх Кубка Гагарина набрал 4 (2+2) очка. Весной 2022 года он покинул Россию из-за политической обстановки в стране. Он отказался возвращаться в «Ак Барс», хотя у него действовал контракт с клубом еще на один сезон. Минувший год он провел за «Тусоне» в чемпионате АХЛ.

Ряд федеральных СМИ сообщает, что американец прилетит в Челябинск 7 августа и присоединится к партнерам по команде, которые накануне вышли из отпуска. Отметим, что это уже пятый новобранец «черно-белых» в текущем межсезонье. Ранее «Трактор» заключил контракты с защитником Марселем Ибрагимовым (ЦСКА), форвардами Диланом Секьюрой («Шеллефтео», Швеция), Андреем Светлаковым (ЦСКА) и Александром Кадейкиным (СКА).