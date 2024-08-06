Хоккейный клуб «Трактор» проведет открытую тренировку для болельщиков

Посетить занятие челябинской команды могут все желающие

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» проведет открытую тренировку для болельщиков и представителей СМИ. Ее смогут посетить все желающие бесплатно 9 августа в 10:00 на арене «Трактор», сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Это уже не первое подобное мероприятие, которое организует хоккейный клуб «Трактор» перед стартом нового сезона. Не стало изменить себе руководство команды и в текущем межсезонье. Так, посетить тренировочное занятие хоккеистов смогут все болельщики, причем бесплатно. Посмотреть на то, как команда готовится к старту сезона в чемпионате КХЛ, все желающие смогут 9 августа, начало — в 10:00.

По окончании занятия представители СМИ смогут пообщаться с главным тренером команды Бенуа Гру и его подопечными. Напомним, что в текущем межсезонье «Трактор» усилился рядом опытных игроков. Среди них Марсель Ибрагимов (ЦСКА), Дилан Секьюра («Шеллефтео» Швеция), Андрей Светлаков (ЦСКА) и Александр Кадейкин (СКА). Накануне контракт с «черно-белыми» подписал и американец Стивен Кэмпфер. Пресс-служба ХК «Трактор» сообщала, что он присоединиться к партнерам по команде 7 августа.