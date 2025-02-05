Хоккейный клуб «Трактор» выиграл в южноуральском дерби у «Металлурга»

Экс-игроки магнитогорского клуба Дронов и Коростелев передали «привет» Андрею Разину

Хоккеисты челябинского «Трактора» выиграли южноуральское дерби у магнитогорского «Металлурга» в чемпионате КХЛ. Сегодня, 5 февраля, «черно-белые» победили принципиальных соперников в домашнем поединке со счетом 5:2. Важную роль в этом результате сыграли экс-игроки «Металлурга» Григорий Дронов и Никита Коростелев, которые оказались не нужны главному тренеру магнитогорской команды Андрею Разину, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В текущем чемпионате КХЛ команды уже встречались между собой дважды, и оба раза в Магнитогорске. Здесь соперники обменялись победами: в первом поединке «сухую» победу одержали хоккеисты «Трактора» (4:0), во втором сильнее были хозяева площадки (5:3).

Так сложился календарь матчей КХЛ, что сегодня, 5 февраля, был запланирован лишь один матч. Разумеется, к нему было приковано всеобщее внимание хоккейных болельщиков — от Владивостока до Минска.

Начали команды матч без раскачки. Уже на 5-й минуте счет открыл защитник «черно-белых» Григорий Дронов. Хоккеист передал «привет» главному тренеру «Металлурга» и своим бывшим партнерам по команде — 1:0. Спустя 4 минуты челябинцы сделали счет 2:0. Пополнил свой снайперский счет форвард Виталий Кравцов. Но каков же молодец Андрей Светлаков. Это он здорово сыграл за воротами гостей, отобрал шайбу у шведа Робина Пресса и в нужный момент адресовал ее партнеру по команде.

Вообще, в первом периоде «Трактор» полностью переигрывал соперника, не давал ему свободы в атаке. И даже пропущенная шайба в конце периода не испортила хорошего впечатления от игры «черно-белых».

Лучше играли подопечные Бенуа Гру и во втором отрезке матча. Дважды упустил верную возможность увеличить разрыв в счете Владимир Ткачев, на хорошей позиции для броска оказывались Максим Шабанов, Василий Глотов, Андрей Светлаков… А забил Никита Коростелев! Форвард «Трактора» вовремя вышел из лазарета и огорчил бывшую команду — 3:1. Не прошло и двух минут, как Василий Глотов сделал счет крупным — 4:1!

У «Металлурга» в эти минуты мало что получалось. Даже в большинстве магнитогорцы сыграли не лучшим образом — не нанесли ни одного броска в створ ворот соперника. Лишь ближе к экватору поединка у них что-то стало получаться в атаке. Сократил разрыв в счете Даниил Вовченко, реализовав большинство, — 4:2. В третьем периоде Александр Рыков установил окончательный счет в матче. 5:2 — уверенная победа «Трактора»!

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 5 февраля. «Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Григорий Дронов (Максим Шабанов, Василий Глотов), 04:44 (5×5).

2:0 — Виталий Кравцов (Андрей Светлаков), 08:14 (5×5).

2:1 — Трой Джозефс (Дмитрий Силантьев, Роман Канцеров), 18:51 (5×5).

3:1 — Никита Коростелев (Артем Блажиевский, Семен Дер-Аргучинцев), 32:09 (5×5).

4:1 — Василий Глотов (Григорий Дронов), 33:43 (5×4).

4:2 — Даниил Вовченко (Робин Пресс), 37:56 (5×4).

5:2 — Александр Рыков (Владимир Жарков), 42:46 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Григорий Дронов («Трактор»)

Вне сомнений — лучший игрок матча. Забил сам, сделал голевую передачу. И еще надежно сыграл в обороне.

Андрей Светлаков («Трактор»)

Сам не забил, но организовал второй гол «черно-белых», классно сыграв против защитника Робина Пресса.

Даниил Вовченко («Металлург»)

Один из немногих игроков магнитогорской команды, к которому практически нет претензий. В конце второго периода забил гол. Однако партнеры по команде организовать погоню в третьем периоде не смогли.

Впереди у обеих команд 7 дней отдыха — есть время восстановить силы и подготовиться к новому поединку между собой. 13 февраля соперники вновь встретятся на челябинском льду.

Фото: пресс-служба ХК «Трактор» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).