Хоккейный клуб «Трактор» победил в уральском дерби у «Автомобилиста»

Челябинская команда впервые в текущем сезоне выиграла у соперников из Екатеринбурга

Хоккеисты челябинского «Трактора» впервые в текущем сезоне выиграли у «Автомобилиста» в чемпионате КХЛ. Сегодня, 30 ноября, состоялся третий матч уральского дерби, в котором «черно-белые» победили в гостях со счетом 5:3. Подопечные Бенуа Гру еще больше упрочили свое лидерство в Восточной конференции, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В текущем чемпионате КХЛ команды уже дважды встречались друг с другом. И оба раза «Автомобилист» был сильнее: 3:2 в Екатеринбурге и 5:4 — в Челябинске. Сегодня хоккеистам «Трактора» удалось-таки взять реванш. Залогом успеха «черно-белых» стала хорошая игра во втором периоде.

Хотя начал встречу «Трактор» из рук вон плохо. У наших ребят мало что получалось в атаке. Причем, даже в большинстве две минуты челябинцы провели неудачно, не сумев даже нанести бросок в створ ворот. Удивительно, но первое такое попадание они совершили лишь на 13-й минуте. Кстати, в первом периоде в общей сложности «черно-белые» нанесли лишь 4 броска в створ ворот.

Нельзя сказать, что и «Автомобилист» очень уж преуспевал в нападении. Но пару опасных моментов для взятия ворот хозяева площадки в первом отрезке матча создали. Особенно запомнился выход «1 в 0» Владимира Кузнецова. Форвард екатеринбуржцев убежал в отрыв, но переиграть голкипера Сергея Мыльникова не смог.

Ну а в самой концовке периода «Трактор» открыл счет в матче. Взял игру на себя лучший бомбардир команды Максим Шабанов. Подхватив шайбу у борта, он ушел от опеки двух соперников, вошел в чужую зону и нанес неожиданный бросок: голкипер хозяев Евгений Аликин его отбил, но неудачно — прямо на караулившего у дальней штанги Виталия Кравцова. Тому оставалось лишь не промахнуться — 1:0.

В дебюте второго периода «черно-белые» удвоили преимущество. Хоккеисты «Трактора» организовали быструю контратаку, которую начал раскатил Михаил Котляревский. Скоростной форвард челябинского клуба сделал передачу на набегавшего из глубины защитника Илью Карпухина, который и сделал счет 2:0.

Пару минут спустя случился и еще один важный эпизод. Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин не по правилам уложил на лед Александра Кадейкина. И еще попытался спровоцировать нашего хоккеиста на грубость. Тот сдержался, хотя и для проформы немного попихался в ответ. Так или иначе, а «черно-белые» наказали соперника в большинстве заброшенной шайбой. Снова включил режим «мастера» Макс Шабанов. Он выкатился из-за ворот и эффектно протолкнул шайбу в «домик» голкиперу «Автомобилиста» — 3:0!

На льду пошла открытая и быстрая игра, соперники отвечали атакой на атаку. Хозяева льда в большинстве разыграли классную быструю комбинацию, в которой Брукс Мэйсек бросал в пустой угол ворот. Со счетом 3:1 в пользу «черно-белых» команды отправились в раздевалку. Все должен был решить третий период.

Заключительный отрезок матча хозяева льда начали здорово. Уже в первые три минуты «Автомобилист» организовал три хорошие атаки, которые могли завершаться взятием ворот. Сначала опасно прорвался к центру ворот с правого фланга Стефан Да Коста, затем не пробил в упор голкипера Степан Хрипунов, а потом Анатолий Голышев оказался на ударной позиции...

Вратарю «Трактора» Сергею Мыльникову приходилось трудиться в поте лица. Гол назревал. И логично, что екатеринбуржцы добились-таки своего. В контратаке классно разобрался в ситуации Стефан Да Коста: вошел в зону, выждал паузу и сделал хороший перевод на другой фланг — Сергей Зборовский сократил разрыв в счете до минимума — 2:3. Впрочем, радовались этому голу хозяева льда недолго: уже 14 (!) секунд спустя Дилан Сикьюра вновь увеличил преимущество гостей.

«Автомобилист», надо отдать ему должное, и не думал сдаваться. В середине третьего периода им вновь удалось сократить отставание в счете до минимума. На этот цели в центре внимания оказался экс-форвард «Трактора» Алексей Бывальцев. Форвард екатеринбуржцев удачно подставил клюшку после броска Кирилла Воробьева — 3:4.

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин сменил вратаря на шестого полевого игрока за 2 минуты до финальной сирены. Хозяева льда обрушили шквал атак на ворота «Трактора». Наша команда выстояла, а еще и забила уже в пустые ворота. Точку в матче поставил Андрей Светлаков.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 30 ноября. «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 3:5 (0:1, 1:2, 2:2).

Шайбы забросили:

0:1 — Виталий Кравцов (Максим Шабанов, Стивен Кэмпфер), 18:18 (5×5).

0:2 — Илья Карпухин (Михаил Котляревский, Владимир Жарков), 22:57 (5×5).

0:3 — Максим Шабанов (Семен Дер-Аргучинцев, Чарльз Робинсон), 25:50 (5×4).

1:3 — Брукс Мэйсек (Семен Кизимов, Стефан Да Коста), 28:16 (5×4).

2:3 — Сергей Зборовский (Стефан Да Коста, Семен Кизимов), 43:12 (5×5).

2:4 — Дилан Сикьюра (Владимир Ткачев, Илья Николаев), 43:26 (5×5).

3:4 — Алексей Бывальцев (Кирилл Воробьев, Брукс Мэйсек), 48:36 (6×5).

3:5 — Андрей Светлаков, 59:36 (5×6).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Максим Шабанов («Трактор»)

Лучший бомбардир челябинского клуба вновь был на высоте. Организовал первый гол, затем забил сам, сделав счет 3:0. Во второй половине матча был чуть менее заметен.

Стефан Да Коста («Автомобилист»)

Классная игра в исполнении легионера! Хоть и не забил сам, но дважды помог это сделать партнерам по команде. Особенно запомнилась его передача на Сергея Зборовского, когда тот сделал счет 2:3.

Семен Кизимов («Автомобилист»)

24-летний форвард показал себя с лучшей стороны. Сделал две голевые передачи, часто угрожал воротам «Трактора».

Челябинский клуб сохранил за собой лидерство в Восточной конференции, не дав «Автомобилисту» шанса сократить отставание. Более того, команда из Екатеринбурга после сегодняшнего игрового дня в КХЛ потеряла второе место в турнирной таблице. На эту позицию вышел уфимский «Салават Юлаев», который на своем льду разгромил столичный «Спартак» — 5:1.

Именно с уфимцами предстоит хоккеистам «Трактора» сыграть в следующем матче. Он состоится 2 декабря. Игру в прямом эфире покажет телеканал ОТВ. Трансляция будет также доступна на сайте 1obl.tv.

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист» (Екатеринбург).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).