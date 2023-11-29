Голкипер «Трактора» Зак Фукале покинул расположение челябинского клуба

Легионер улетел в Канаду к супруге, которая ждет второго ребенка

Хоккейный клуб «Трактор» на неделю расстался с голкипером Заком Фукале. Канадец улетел на родину к своей супруге, которая вот-вот должна родить второго ребенка. По словам генменеджера челябинского клуба Алексея Волкова, легионер должен будет вернуться в Челябинск через неделю, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

По словам Алексея Волкова, у клуба была договоренность с хоккеистом перед подписанием контракта, что на некоторое время «Трактор» отпустит игрока на родину в связи с рождением второго ребенка.

«Согласно нашим изначальным договоренностям, Зак проведет несколько дней в Канаде с женой. Он вернется в Челябинск через неделю», — заявил Алексей Волков.

Руководство клуба в связи с отъездом Фукале в Канаду приняло решение привлечь к основному составу голкипера «Челмета» Вячеслава Бутееца. Кроме того, практически восстановился от травмы приступивший к тренировкам на льду вратарь Сергей Мыльников. Он готов помочь команде в домашней серии матчей.

Отметим, что в расположении ХК «Трактор» есть и успешно дебютировавший в нынешнем сезоне за основную команду голкипер Никита Подскребалин. Первым номером в клубе является Зак Фукале, который чаще выходит на лед с первых минут. В текущем сезоне 24-летний голкипер провел за «Трактор» 27 матчей, в которых совершил 92,5% отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,26 пропущенной шайбы за игру. В общей сложности в КХЛ канадский голкипер провел три сухих матча за челябинский клуб.





В ближайшем матче чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» на своем льду сыграет с московским «Динамо». Игра состоится 1 декабря. В прямом эфире ее покажет телеканал ОТВ. Трансляция будет доступна и на сайте 1obl.tv.

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