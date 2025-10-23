Форвард «Трактора» Руслан Агламзянов забросил свою дебютную шайбу в КХЛ

Однако гол 21-летнего хоккеиста не помог команде выиграть уральское дерби у «Автомобилиста»

Хоккеисты челябинского «Трактора» проиграли уральское дерби в чемпионате КХЛ, уступив в Екатеринбурге «Автомобилисту» со счетом 3:5. «Черно-белые» пропустили три шайбы в результате быстрых контратак соперника, а четвертую и пятую — в пустые ворота. Не помогла им и заброшенная шайба 21-летнего Руслана Агламзянова, который оформил свой дебютный гол в КХЛ, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Хоккеисты еще не успели вспотеть, как челябинцы открыли счет в матче. Уже на 45-й минуте «черно-белые» забросили шайбу, а сделал это Руслан Агламзянов. 21-летний форвард «Трактора» в одно касание переправил шайбу в ворота после передачи Семена Дер-Аргучинцева. Есть первый гол молодого нападающего в КХЛ!

В целом же, первый период получился небогатым на события. Команды нанесли не так много бросков в створ ворот (на двоих лишь 12). Куда более зрелищным получился второй отрезок матча. Началось все с того, что хозяева сравняли счет в матче, однако судьи после просмотра видеоповтора гол отменили, зафиксировав пас рукой. Практически тут же едва не оформил дубль Агламзянов — шайба после его кистевого броска оказалась в ловушке голкипера хозяев Владимира Галкина.

В середине периода команды по разу сыграли в большинстве. «Автомобилист» в неравных составах действовал острее — несколько раз «черно-белых» спас Крис Дригер. Екатеринбуржцы уже в формате «5×5» еще создали убойный момент, а пару минут спустя добились-таки своего. Здорово сыграл на добивании Ярослав Бусыгин — 1:1.

А затем случилось странное! Судейская бригада удалила до конца игры защитника «Трактора» Григория Дронова за... физический контакт с арбитром. Странное решение, если учесть, что человек в полосатой майке сам встал на пути челябинского хоккеиста. Да, физический контакт был, а что Дронову оставалось делать?!

Так, наша команда осталась без ключевого защитника, а тут как назло хозяева забросили еще одну шайбу. И вновь наши парни не успели за соперниками, убежавшим в быстрой контратаке — 1:2. А ведь они могли и увеличить преимущество, если бы Роман Горбунов реализовал выход «1 в 0».

В третьем периоде «Автомобилист» забил быстрый гол — показал мастер-класс форвард Стефан Да Коста. Челябинцы попытались было перевернуть ход матча. Едва не забил Василий Глотов, а уже в следующей смене Михаил Григоренко скорректировал полет шайбы после броска Семена Дер-Аргучинцева. Произошло это на 53-й минуте.

Времени на то, чтобы сравнять счет оставалось мало. «Трактор» снял вратаря на шестого полевого игрока. Ход ва-банк не сработал. Никита Шашков забил в пустые ворота. Но и это было еще не все. Челябинцы вновь сократили разрыв в счете с экстра-полевым игроком, но а точку в матче поставил форвард хозяев Ярослав Бусыгин.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 5:3 (0:1, 2:0, 3:2).

Шайбы забросили:

0:1 — Руслан Агламзянов (Семен Дер-Аргучинцев, Арсений Коромыслов), 00:45 (5×5).

1:1 — Ярослав Бусыгин (Максим Денежкин, Егор Черников), 34:07 (5×5).

2:1 — Джесси Блэкер (Кертис Волк, Максим Тарасов), 36:22 (5×5).

3:1 — Стефан Да Коста (Брукс Мэйсек, Роман Горбунов), 46:23 (5×5).

3:2 — Михаил Григоренко (Семен Дер-Аргучинцев, Логан Дэй), 53:32 (5×5).

4:2 — Никита Шашков (Максим Денежкин), 57:28 (пв).

4:3 — Андрей Светлаков (Джордан Гросс, Семен Дер-Аргучинцев), 58:25 (6×5).

5:3 — Ярослав Бусыгин, 58:57 (пв).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Ярослав Бусыгин («Автомобилист»)

Оформил дубль, причем обе его шайбы стали важными: в первом случае сравнял счет, во втором — поставил точку в матче.

Семен Дер-Аргучинцев («Трактор»)

Сделал ассистентский хет-трик, поучаствовав во всех трех заброшенных шайбах челябинского клуба. Хороший матч для форварда.

Руслан Агламзянов («Трактор»)

Включаем его в топ игроков матча по одной причине — забросил свою первую шайбу в КХЛ. Мог еще в первом периоде оформлять дубль: чуть не повезло.

Хоккеисты челябинского «Трактора» проиграли уральское дерби в чемпионате КХЛ, а «Автомобилист» взял реванш за домашнее поражение. Послезавтра, 25 октября, наша команда сыграет в гостях с «Сибирью».

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист» (Екатеринбург).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).