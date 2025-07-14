Четыре хоккейные команды выступят в Кубке губернатора Челябинской области — 2025

Стали известны состав участников и календарь игр предсезонного турнира

Определился состав участников и календарь игр предсезонного хоккейного турнира «Кубок губернатора Челябинской области». В этом году за трофей поборются четыре коллектива: «Трактор», «Лада», ХК «Сочи» и «Амур». Каждому из них предстоит провести по четыре матча. Публикуем календарь игр традиционного турнира, который пройдет с 25 по 29 августа в арене «Трактор».

В сравнении с Кубком губернатора Челябинской области — 2024 произошли небольшие изменения в составе участников. Так, организаторы произвели лишь одну замену: место ханты-мансийской «Югры» занял ХК «Сочи». Помимо южан сразятся за трофей хозяин турнира «Трактор», а также хабаровский «Амур» и тольяттинская «Лада».

Игры пройдут по круговой системе, то есть каждый с каждым. По их итогам две лучшие команды сыграют в финале турнира, а две худшие — в матче за третье место. Игры пройдут в арене «Трактор» с 25 по 29 августа. Пресс-служба челябинского клуба также сообщила, что информация по билетной программе на турнир будет опубликована позднее.

Кубок губернатора Челябинской области — 2025 по хоккею. Расписание матчей:

25 августа

15:00*. «Сочи» vs «Лада»

19:00. «Трактор» vs «Амур»

26 августа

15:00. «Лада» vs «Амур»

19:00. «Трактор» vs «Сочи»

28 августа

15:00. «Амур» vs «Сочи»

19:00. «Трактор» vs «Лада»

29 августа

Матч за 3-е место

Финал

* время начала матча — челябинское.

Напомним, что в прошлом году победителем Кубка губернатора Челябинской области стал хабаровский «Амур». В финальном матче дальневосточники выиграли у «Трактора» со счетом 5:2. Сегодня, 14 июля, также стал известен план подготовки челябинского клуба к сезону-2025/2026. Для «черно-белых» Кубок губернатора — 2025 станет единственным турниром перед стартом сезона в чемпионате КХЛ.