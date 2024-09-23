Хоккеисты «Трактора» по буллитам уступил «Спартаку» в чемпионате КХЛ

Челябинский клуб проиграл в серии послематчевых бросков — 2:3

Хоккейный клуб «Трактор» провел неудачный матч с московским «Спартаком», но сумел-таки завоевать 1 очко. Уступая по ходу матча 0:2, челябинцы смогли сравнять счет в концовке третьего периода и перевели игру в овертайм. В серии послематчевых буллитов столичный клуб был сильнее. Итоговый счет 2:3 в пользу «красно-белых», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Игра у «Трактора» не задалась с самого начала. Хозяева льда начали встречу по-хозяйски: с первых минут дали гостям слишком много пространства и маневра для атак. А тут еще некстати получил две минуты штрафа форвард «черно-белых» Даниил Юртайкин. «Трактор» выстоял в меньшинстве, но толку от этого было мало. Уже в равных составах «красно-белые» наказали соперника за ошибку при выводе шайбы из зоны. Адам Ружичка замкнул классный пас от Александра Пашина — 0:1.

Вообще, в первом периоде «черно-белые» много ошибались в простых ситуациях. Гости едва не наказали нашу команду после того, как Бадди Робинсон не рассчитал отскок от борта, а шайба предательски вылезла на «пятак» у ворот Сергея Мыльникова. К счастью, обошлось.

Лишь к середине периода челябинцы выровняли игру, стали все чаще наносить броски по воротам соперника. Дважды на ударной позиции оказывался Александр Кадейкин, хорошо от синей линии заряжал свою «пушку» Илья Карпухин. Сравнять счет до ухода на первый перерыв не удалось, но ударная концовка позволяла надеяться, что все можно изменить во втором периоде.

Увы, и этот отрезок матча «Трактор» провел не лучшим образом. Вроде и атаковали «черно-белые» достаточно, и силовое давление на соперника оказывали. А в середине периода пропустили еще. Вновь здорово ассистировал партнеру Александр Пашин. При выходе «2 в 1» он сделал пас на Михаила Мальцева, тот в касание переправил шайбу в ворота — 0:2. Кстати, тот же Пашин стал героем и еще одного эпизода, отработав в обороне. Это он умудрился настигнуть Илью Карпухина и не дать ему позволить нанести бросок после контратаки.

Ну а «Трактор» в конце периода получил прекрасную возможность отыграться. Почти две минуты «черно-белые» играли в формате «5 на 3». Но сыграли в большинстве беззубо: сбились на броски с дальней дистанции (трижды брал игру на себя Григорий Дронов), цели они не достигли.

Попытался было завести партнеров по команде Илья Карпухин. Защитник «черно-белых» предложил «потанцевать» Александру Беляеву, но тот от драки отказался. Челябинцы получили малый штраф, а следом и еще один. «Трактор» было очень сложно, но он смог-таки выстоять при игре «3 на 5».

А затем перешел в наступление. В одной из атак классный момент был у Алексея Рыкманова. Партнеры по команде вывели его на рандеву с голкипером «красно-белых». Увы, тот оказался сильнее. Надо отдать должное, москвичам, они четко и грамотно действовали по счету.





Шанс на спасение челябинцам подарил Никита Тертышный. Он взял игру на себя и сократил отставание в счете до минимума — 1:2. До финальной сирены оставалось чуть менее трех минут. Хозяева льда сняли вратаря на шестого полевого игрока, и это принесло успех. Владимир Ткачев кистевым броском сравнял счет — 2:2!

В огненном овертайме удача могла качнуться в любую из сторон. В итоге все решилось в серии послематчевых буллитов. Здесь удачливее оказался столичный клуб.

Ну а «Трактору» нужно что-то срочно делать при игре в большинстве. То, что получалось у команды в межсезонье, в «гладком» чемпионате куда-то делось. Матч со «Спартаком» еще больше показал то, что над этим компонентом игры челябинцам предстоит очень много работать.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 23 сентября. «Трактор» (Челябинск) — «Спартак» (Москва) — 2:3 бул (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Адам Ружичка (Александр Пашин), 05:28 (5×5).

0:2 — Михаил Мальцев (Александр Пашин), 30:26 (5×5).

1:2 — Никита Тертышный (Владимир Жарков), 57:13 (5×5).

2:2 — Владимир Ткачев (Стивен Кэмпфер, Виталий Кравцов), 58:24 (6×5).

2:3 — Александр Пашин, 65:00 (бул).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Александр Пашин («Спартак»)

Сделал ассистентский «дубль», выдав классные передачи на партнеров по команде. Здорово отработал в обороне в эпизоде, когда убегал на рандеву с голкипером Илья Карпухин. Забросил буллит.

Никита Тертышный («Трактор»)

По сегодняшнему матчу сложно выделить кого-то в составе «Трактора». Сделаем свой выбор в пользу Никиту Тертышного. Именно он подарил челябинцам шанс на спасение в концовке третьего периода.

Адам Ружичка («Спартак»)

Стал автором победной шайбы. Мог забивать и больше, но помешал ему это сделать голкипер «Трактора» Сергей Мыльников.

Подопечные Бенуа Гру набирают 1 очко, и теперь будут готовиться к следующему матчу с «Салаватом Юлаевым». Игра пройдет 25 сентября в Челябинске.