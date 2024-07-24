Хоккейный клуб «Трактор» объявил об уходе Антона Бурдасова

Один из самых известных и успешных воспитанников «черно-белых» продолжит карьеру в другой команде

Сегодня, 24 июля, челябинский «Трактор» объявил о расставании с одним из самых успешных и известных воспитанников челябинской школы хоккея Антоном Бурдасовым. Чемпион мира среди молодежи-2011, обладатель Кубка Гагарина продолжит карьеру в другом клубе. В минувшем сезоне форвард помог «Трактору» завоевать бронзовые медали чемпионата КХЛ. Информацию об ходе хоккеиста подтвердили в пресс-службе челябинского клуба.

Антон Бурдасов родился и вырос в Челябинске, является воспитанником СШОР «Трактор». За основную команду дебютировал в 17-летнем возрасте в сезоне-2009/2010. Покинул состав «черно-белых» в 2012 году. Выступал за команды СКА (Санкт-Петербург), «Авангард» (Омск), ЦСКА (Москва), «Салават Юлаев» (Уфа). В составе питерского клуба становился обладателем Кубка Гагарина.

В 2022 году хоккеист вернулся в Челябинск. Помог клубу завоевать бронзовые медали чемпионата КХЛ в сезоне-2023/2024. За два года провел за «черно-белых» 118 матчей и набрал 90 (42+48) очков.

«Расторжение контракта с Антоном Бурдасовым это необходимая мера для „Трактора“, учитывая новые требования главного тренера и важность дефицитной позиции, которую нам необходимо закрыть до начала тренировочных сборов. Речь о Стивене Кэмпфере, с которым у нас достигнута договоренность. К сожалению, за несколько прошедших месяцев не нашлось реальных вариантов обмена для Бурдасова в КХЛ, поэтому сейчас приходится действовать через опцию расторжения», — объяснил генменеджер ХК «Трактор» Алексей Волков.

Таким образом, один из руководителей челябинского клуба дал понять, что в ближайшее время «Трактор» объявит о подписании контракта с американским защитником Стивеном Кэмпфером, который минувший сезон провел в казанском «Ак Барсе».