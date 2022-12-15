Сегодня, 15 декабря, в Москве на льду МСК «ЦСКА Арена» стартует Кубок Первого канала. В рамках международного турнира выступят сборные России, Беларуси, Казахстана и Китая. В составе национальных команд сыграют восемь хоккеистов из челябинского «Трактора» и магнитогорского «Металлурга», передает корреспондент ИА «Первое областное».
В состав сборной России вошли хоккеисты «Трактора» — Владимир Ткачев, Сергей Телегин и «Металлурга» — Егор Яковлев, Григорий Дронов. Игроки магнитогорской команды Павел Акользин, Алексей Маклюков и Валерий Орехов выступят за сборную Казахстана. А за команду Беларуси сыграет защитник «Металлурга» Владислав Еременко.
Расписание и результаты (челябинское время):
15 декабря, четверг
21:30. Белоруссия — Казахстан.
16 декабря, пятница
Международный турнир в формате 3×3.
21:00—21:40. Белоруссия — Китай.
21:50—22:30. Россия — Казахстан.
22:40—23:20. Матч за третье место.
23:30—00:10. Финал.
17 декабря, суббота
16:30. Россия — Казахстан
18 декабря, воскресенье
16:30. Россия — Белоруссия
Напомним, что в прошлом году в Кубке Первого канала участвовали сборные России, Швеции, Финляндии, Чехии и Канады. Победу в турнире одержала команда Финляндии, набрав семь очков в трех играх. Второе место заняла сборная России — семь очков после трех матчей (без учета встречи с Канадой).
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