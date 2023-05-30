Хоккейный клуб «Металлург» заключил контракт с лучшим бомбардиром «Барыса»

Никита Михайлис подписал соглашение с магнитогорцами на один сезон

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» заключил контракт на один сезон с форвардом Никитой Михайлисом, капитаном и лучшим бомбардиром астанинского «Барыса» в сезоне-2022/23, сообщает пресс-служба ХК «Металлург». Хоккеист клуба из Казахстана запомнился болельщикам челябинского «Трактора»: в четырех матчах минувшего сезона Никита Михайлис набрал 7 очков в играх с «черно-белыми».

Соглашение с 27-летним воспитанником казахстанского хоккея и магнитогорского «Металлурга» рассчитано на один год. Большую часть карьеры Никита Михайлис провел в «Барысе», выступая в командах системы клуба в МХЛ и ВХЛ. В основном составе «Барыса» закрепился в 2014 году, став затем одним из его лидеров. В сезоне-2021/22 Михайлис установил личный рекорд по очкам, набрав 46 (19 + 27) баллов. Уже в следующем году нападающий стал капитаном команды.

В предыдущем сезоне на счету Никиты Михайлиса 41 (15 + 26) результативный балл в 58 играх сезона при показателе полезности «+3». При этом форвард запомнился яркой и результативной игрой против челябинского «Трактора». В минувшем сезоне он помог «Барысу» одержать все четыре победы над «черно-белыми», набрав в играх 7 очков (3 гола, 4 передачи). Особенно ему удался матч 19 января 2023 года в Челябинске, когда его команда выиграла в овертайме 3:2, а сам форвард отметился двумя результативными передачами и победной шайбой.

Напомним, что ранее ХК «Металлург» подписал контракт с еще одним хоккеистом из Казахстана — форвардом Максимом Мухаметовым. Так в клубе сформировался костяк игроков из этой страны — Роман Маклюков, Александр Орехов, Павел Акользин, к которым примкнули Мухаметов и Михайлис.