Фанат «Металлурга» вышел в финал конкурса на звание лучшего болельщика КХЛ

Алексей Якушев больше 40 лет является поклонником магнитогорского клуба

Руководство Континентальной хоккейной лиги огласило имена трех номинантов на звание лучшего болельщика КХЛ. В их число попал и фанат магнитогорского «Металлурга» Алексей Якушев. За любимый клуб он болеет с 1982 года, не пропускает даже гостевые поединки команды и принял участие в строительстве домашней арены «Металлурга», сообщает пресс-служба КХЛ.

Директорат КХЛ получил сотни интересных и трогательных историй о хоккейных болельщиках со всей России. В финал конкурса были выбраны три героя, чьи истории жюри конкурса понравились больше других. В их число попал и болельщик магнитогорского «Металлурга» Алексей Якушев.

«Алексей из Магнитогорска объездил полмира и всю Европу вслед за „Металлургом“, не пропустил практически ни одной выездной игры и даже участвовал в строительстве арены любимого клуба. Болеет за „Магнитку“ с 1982 года», — сообщается на сайте лиги.

Поддержали фаната и в родном для него клубе. Магнитогорский «Металлург» в соцсетях выдал пост с фотографиями болельщика с призывом поддержать его в народном голосовании.

«У Алексея очень колоритный фанатский образ, который всегда запоминался мне, особенно на наших выездных матчах. А каким громким он был на финалах в Праге, Москве, Питере и, конечно, Магнитогорске! Он всегда помогал поддержкой нам, теперь мы поможем Алексею — голосуйте за него», — обратился к болельщикам директор по развитию ХК «Металлург» Сергей Мозякин.

Отметим, что в финале конкурса на звание «Лучший болельщик КХЛ», помимо Алексея Якушева, представлены поклонник «Адмирала» Михаил Ермаков, а также фанатка «Сибири» Екатерина Хлапова.