Сегодня, 12 мая, тренерский штаб сборной Казахстана по хоккею объявил состав на Чемпионат мира, который проходит в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия) с 12 по 28 мая. В состав национальной команды вошел игрок магнитогорского «Металлурга» Валерий Орехов, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
Сборная Казахстана сыграет в группе B с командами Канады, Латвии, Норвегии, Словакии, Словении, Швейцарии и Чехии. Первоначально турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге, но по политическим причинам его перенесли в Финляндию и Латвию. Второй год подряд чемпионат мира пройдет без участия сборных России и Беларуси.
Полное расписание матчей сборной Казахстана:
13 мая (суббота)
16:20. Норвегия — Казахстан
14 мая (воскресенье)
20:20. Чехия — Казахстан
16 мая (вторник)
20:20. Швейцария — Казахстан
17 мая (среда)
20:20. Канада — Казахстан
19 мая (пятница)
20:20. Казахстан — Словакия
20 мая (суббота)
20:20. Казахстан — Латвия
22 мая (понедельник)
20:20. Казахстан — Словения
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