Сегодня, 12 мая, тренерский штаб сборной Казахстана по хоккею объявил состав на Чемпионат мира, который проходит в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия) с 12 по 28 мая. В состав национальной команды вошел игрок магнитогорского «Металлурга» Валерий Орехов, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».

Сборная Казахстана сыграет в группе B с командами Канады, Латвии, Норвегии, Словакии, Словении, Швейцарии и Чехии. Первоначально турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге, но по политическим причинам его перенесли в Финляндию и Латвию. Второй год подряд чемпионат мира пройдет без участия сборных России и Беларуси.
Полное расписание матчей сборной Казахстана:

13 мая (суббота)
16:20. Норвегия — Казахстан

14 мая (воскресенье)
20:20. Чехия — Казахстан

16 мая (вторник)
20:20. Швейцария — Казахстан

17 мая (среда)
20:20. Канада — Казахстан

19 мая (пятница)
20:20. Казахстан — Словакия

20 мая (суббота)
20:20. Казахстан — Латвия

22 мая (понедельник)
20:20. Казахстан — Словения