Хоккеист «Металлурга» Валерий Орехов выступит на чемпионате мира

Защитник магнитогорского клуба вошел в состав сборной Казахстана

Сегодня, 12 мая, тренерский штаб сборной Казахстана по хоккею объявил состав на Чемпионат мира, который проходит в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия) с 12 по 28 мая. В состав национальной команды вошел игрок магнитогорского «Металлурга» Валерий Орехов, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».



Сборная Казахстана сыграет в группе B с командами Канады, Латвии, Норвегии, Словакии, Словении, Швейцарии и Чехии. Первоначально турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге, но по политическим причинам его перенесли в Финляндию и Латвию. Второй год подряд чемпионат мира пройдет без участия сборных России и Беларуси.

Полное расписание матчей сборной Казахстана:



13 мая (суббота)

16:20. Норвегия — Казахстан



14 мая (воскресенье)

20:20. Чехия — Казахстан



16 мая (вторник)

20:20. Швейцария — Казахстан



17 мая (среда)

20:20. Канада — Казахстан



19 мая (пятница)

20:20. Казахстан — Словакия



20 мая (суббота)

20:20. Казахстан — Латвия



22 мая (понедельник)

20:20. Казахстан — Словения