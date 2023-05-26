Хоккейный клуб «Металлург» подписал контракт с казахстанским форвардом Максимом Мухаметовым Соглашение с нападающим рассчитано на один год



Максим Мухаметов является воспитанником спортшколы «Барыса». В прошедшем сезоне игрок выступал в чемпионате Казахстана. Форвард провел 37 игр в регулярном чемпионате, заработав 39 (19+20) очков при показателе полезности «+18». В плей-офф форвард принял участие в 17 встречах и набрал 20 (8+12) баллов при показателе полезности «+10».



Кроме того, на текущем чемпионате мира в Финляндии и Латвии Максим Мухаметов выступал за сборную Казахстана. В семи встречах форвард заработал 3 (3+0) очка. В магнитогорском «Металлурге» Максим Мухаметов будет выступать под 23-м номером.



Добавим, что ранее в КХЛ открылось трансферное окно и

Сегодня, 26 мая, руководство хоккейного клуба «Металлург» объявило о подписании соглашения с казахстанским форвардом Максимом Мухаметовым. Контракт рассчитан до конца сезона 2023/24. Нападающий на текущем чемпионате мира провел семь игр за сборную Казахстана и забросил три шайбы, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».Максим Мухаметов является воспитанником спортшколы «Барыса». В прошедшем сезоне игрок выступал в чемпионате Казахстана. Форвард провел 37 игр в регулярном чемпионате, заработав 39 (19+20) очков при показателе полезности «+18». В плей-офф форвард принял участие в 17 встречах и набрал 20 (8+12) баллов при показателе полезности «+10».Кроме того, на текущем чемпионате мира в Финляндии и Латвии Максим Мухаметов выступал за сборную Казахстана. В семи встречах форвард заработал 3 (3+0) очка. В магнитогорском «Металлурге» Максим Мухаметов будет выступать под 23-м номером.Добавим, что ранее в КХЛ открылось трансферное окно и магнитогорский «Металлург» решил устроить большую перестройку после не самого удачного сезона. В команду пришел новый главный тренер Андрей Разин, под которого строится новый коллектив. Рассказываем обо всех трансферных решениях магнитогорской команды.

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