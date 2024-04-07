Хоккейный клуб «Металлург» вышел вперед в серии с «Автомобилистом» в Кубке Гагарина

Магнитогорцы одержали гостевую победу в овертайме со счетом 3:2

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» в третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина одержали гостевую победу в овертайме над «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Основное время поединка не выявило победителя. Исход матча решился в овертайме, в котором победную шайбу южноуральцам принес точный бросок Люка Джонсона. Однако главным героем эпизода стал форвард Максим Карпов, сделавший шикарную голевую передачу, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами. Сначала вперед вышли магнитогорцы, которые повели после точного броска Робина Пресса. Чтобы отыграться екатеринбуржцам потребовалось чуть больше минуты — Степан Хрипунов добил отскочившую за спину вратаря «Магнитки» шайбу после броска Андрея Обидина и сравнял счет в матче.

Второй период оказался безголевым. А в третьей двадцатиминутке гости снова повели. Гол-красавец оформил Дмитрий Силантьев. Форвард «Магнитки» сместился в центр и эффектным кистевым броском отправил шайбу в левую девятку над блином Евгения Аликина.

Отыграться подопечным Николая Заварухина удалось на последней минуте третьего периода! Тренерский штаб «Автомобилиста» снял вратаря и выпустил шестого полевого игрока — хозяева льда устроили навал на ворота соперников, и это принесло успех! Данил Романцев с передач Никиты Трямкина и Стефана Да Косты с близкого расстояния переправил шайбу в ворота.

А в овертайме напомнил всем любителям хоккея о своем мастерстве Максим Карпов. Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин не был доволен игрой форварда, в предыдущем матче использовал его как 13-го нападающего.

Один из лидеров «Магнитки» доказал, что может приносить пользу команде даже тогда, когда у него не идет игра. Получив шайбу от Павла Акользина, Карпов под острым углом оказался на ударной позиции, но заметил в центре открытого от опеки партнера — последовала своевременная передача и Люк Джонсон забросил победную шайбу.

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7 апреля. «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 от (1:1, 0:0, 1:1, 0:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Робин Пресс (Данила Юров, Алексей Маклюков), 10:45 (5×5).

1:1 — Степан Хрипунов (Андрей Обидин, Алексей Бывальцев), 11:56 (5×5).

1:2 — Дмитрий Силантьев (Роман Канцеров), 42:24 (5×5).

2:2 — Данил Романцев (Никита Трямкин, Стефан Да Коста), 59:12 (6×5).

2:3 — Люк Джонсон (Максим Карпов, Павел Акользин), 62:36 (5×5).

Счет в серии: 1-2.

3:2 в матче и 2-1 в серии — хоккеисты «Металлурга» вырвали победу у «Автомобилиста» в овертайме! Следующий матч команды проведут 9 апреля в Екатеринбурге. И в этом противостоянии пока ничего не понятно.