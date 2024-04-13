«Автомобилист» выиграл у «Металлурга» и сравнял счет в серии в Кубке Гагарина

Магнитогорский хоккейный клуб уступил в Екатеринбурге со счетом 3:5

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» не смогли оформить выход в финал Кубка Гагарина, уступив в шестом матче «Автомобилисту» в Екатеринбурге со счетом 3:5. Подопечные Николая Заварухина сделали результат во втором отрезке матча, выиграв его со счетом 4:2. Счет в серии стал 3-3, решающая игра в противостоянии состоится в Магнитогорске 15 апреля, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Хоккеисты «Автомобилиста» здорово начали поединок, но открыли счет в матче неожиданно. Грамотно сыграл защитник хозяев Никита Трямкин. Практически в одиночку он оформил взятие ворот соперника: вбросил шайбу в зону, причем так, чтобы та отскочила от борта и оказалась на «пятаке», а затем сам успел первым на добивание — 1:0.

Однако основные события в матче произошли во второй 20-минутке матча. В ней команда из Екатеринбурга с интервалом в полторы минуты забросила две шайбы. Сначала Артем Каштанов хладнокровно разобрался с Ильей Набоковым, а затем Алексей Макеев замкнул изящную передачу Анатолия Голышева. 3:0 — и это была весомая заявка на успех.

Команды обменялись еще заброшенными шайбами во втором периоде. На точный бросок Данила Юрова менее чем через минуту ответил Денис Баранцев. А под занавес периода Стефан Да Коста довел счет до крупного 5-1. И этот счет не отражал событий на льду. «Металлург» владел инициативой, много бросал по воротам, но соперники очень эффективно использовали свои моменты.

Кстати, еще перед заключительным периодом Денис Зернов сделал счет 5:2, а в начале третьего — Роман Канцеров сократил отставание в счете до двух шайб. Увы, на большее магнитогорцев не хватило.

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13 апреля. «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:3 (1:0, 4:2, 0:1).

Шайбы забросили:

1:0 — Никита Трямкин (Ник Эберт, Данил Романцев), 05:38 (5×5).

2:0 — Артем Каштанов (Данил Романцев, Максим Денежкин), 26:16 (5×5).

3:0 — Алексей Макеев (Анатолий Голышев, Сергей Зборовский), 27:23 (5×5).

3:1 — Данила Юров (Александр Петунин), 30:40 (5×5).

4:1 — Денис Баранцев (Степан Хрипунов, Данил Романцев), 31:32 (5×5).

5:1 — Стефан Да Коста (Анатолий Голышев, Никита Трямкин), 37:18 (5×5).

5:2 — Денис Зернов (Павел Акользин, Максим Карпов), 38:52 (5×5).

5:3 — Роман Канцеров (Дмитрий Силантьев), 41:01 (5×5).

Счет в серии: 3-3.

Хоккеисты «Автомобилиста» выиграли домашний матч и сделали счет в серии до четырех побед снова равным — 3-3. Теперь судьба путевки в финал Кубка Гагарина определится в последнем матче серии. Он состоится послезавтра, 15 апреля, в Магнитогорске.