Хоккеисты «Металлурга» с победы стартовали в полуфинале Кубка Гагарина

Магнитогорский клуб выиграл у «Автомобилиста» со счетом 2:1

Хоккейный клуб «Металлург» одержал победу в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Сегодня, 3 апреля, магнитогорцы выиграли на своей площадке у «Автомобилиста» из Екатеринбурга со счетом 2:1. У хозяев шайбы забросили Александр Петунин и Павел Акользин, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Первый матч полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Автомобилистом» получился в лучших традициях игр на выбывание — равным, боевитым и не результативным. На первый план вышла игра команд в обороне и голкиперов. В таком тягучем и не самом зрелищном хоккее успех сопутствовал хоккеистам «Металлурга».

Во втором периоде счет в матче открыл форвард магнитогорцев Александр Петунин. И то не без помощи защитников гостей. Шайба после броска «сталеваров» попала в конек защитнику «Автомобилиста» Никите Трямкину и заползла в ворота.

Обе команды не раз могли забросить шайбу во втором и третьем отрезках матча, однако счет остался неизменным. Стоит отметить и дисциплину игроков «Металлурга»: они не дали возможности соперникам сыграть в большинстве. Впрочем, и сами реализовать лишнего игрока не смогли.

В конце третьего периода гости пошли ва-банк, сменив вратаря на шестого полевого игрока. Однако этот шаг себя не оправдал. Форвард «Магнитки» Павел Акользин поразил пустые ворота, сделав счет 2:0. Тем не менее, «Автомобилист» сумел-таки забить гол престижа. За 40 секунд до финальной сирены отличился Данил Романцев.

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3 апреля. «Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).

Шайбы забросили:

1:0 — Александр Петунин (Игорь Гераськин), 34:31 (5×5).

2:0 — Павел Акользин (Егор Коробкин), 58:01 (en).

2:1 — Данил Романцев (Денис Баранцев), 59:18 (6×5).

Счет в серии: 1-0.

Уже послезавтра, 5 апреля, команды сыграют второй матч серии здесь же, в Магнитогорске. В прямом эфире матч покажет телеканал ОТВ. Трансляция будет также доступна на сайте 1obl. tv. Начало — в 19:00.

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