«Автомобилист» сделал камбэк и сравнял счет в серии с «Металлургом» в Кубке Гагарина

Команда из Екатеринбурга уступала 0:3, но вырвала победу 5:2 в игре с магнитогорцами

Удивительный по сюжету и драматургии выдали четвертый матч серии плей-офф Кубка Гагарина команды «Автомобилист» и «Металлург». Сегодня, 9 апреля, клуб из Екатеринбурга уступал по ходу поединка со счетом 0:3, но забросил пять безответных шайб и выиграл 5:3. Счет в серии полуфинала Кубка Гагарина сравнялся 2-2, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Обе команды выдали классный стартовый отрезок, уже к 9-й минуте забросил четыре шайбы. Причем, первые три гола на счету магнитогорского клуба. Так, уже в дебюте Никита Гребенкин распечатал ворота «Автомобилиста», а затем его дело продолжили Александр Петунин и Данила Юров.

Для любой команды это было сродни нокдауну, но не для команды из Екатеринбурга. Стефан Да Коста забил гол престижа и дал надежду болельщикам «Автомобилиста», что в этом поединке еще ничего не потеряно. Тем более, что еще до ухода на первый перерыв Семен Кизимов свел разрыв в счете до минимума — 2:3.

Во втором отрезке матча команды сбросили обороты. Зрители увидели лишь одну заброшенную шайбу, автором которой стал один из лидеров «Автомобилиста» Анатолий Голышев. Долгое время сохранялся ничейный результат и в третьем периоде.

Зато какая огненная получилась концовка матча. «Металлург» искал счастья в атаке, однако Игорь Гераськин в чужой зоне допустил грубую ошибку, шайбу перехватил Брукс Мэйсек и гости организовали выход «2 в 1»: точная передача на Степана Хрипунова и тот забивает за 7 (!) секунд до конца третьего периода. Ну а затем Анатолий Голышев поразил пустые ворота, когда магнитогорцы пошли ва-банк и сняли вратаря на шестого полевого игрока.





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9 апреля. «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:3 (2:3, 1:0, 2:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Никита Гребенкин (Игорь Гераськин, Артем Минулин), 02:18 (5×5).

0:2 — Александр Петунин (Робин Пресс, Люк Джонсон), 05:07 (5×4).

0:3 — Данила Юров (Александр Петунин, Робин Пресс), 07:20 (5×5).

1:3 — Стефан Да Коста (Анатолий Голышев, Степан Хрипунов), 08:20 (5×5).

2:3 — Семен Кизимов (Брукс Мэйсек, Кертис Валк), 18:42 (5×5).

3:3 — Анатолий Голышев, 37:34 (5×5).

4:3 — Степан Хрипунов (Брукс Мэйсек), 59:53 (5×5).

5:3 — Анатолий Голышев (Алексей Макеев), 59:59 (en).

Счет в серии: 2-2.

В этом противостоянии счет в серии сравнялся. И все самое интересное, похоже, только начинается. Следующий поединок команды проведут 11 апреля в Магнитогорске.