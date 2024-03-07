Хоккейный клуб «Амур» сравнял счет в серии плей-офф с «Металлургом»

Хабаровчане выиграли на своей площадке в четвертом матче у магнитогорцев со счетом 5:2

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» уступили в четвертом матче серии плей-офф Кубка Гагарина хабаровскому «Амуру». Сегодня, 7 марта, южноуральцы проиграли в гостях со счетом 2:5, а хозяева площадки сравняли счет в серии: 2-2. У «сталеваров» заброшенными шайбами отметились защитники Артем Минулин и Робин Пресс, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Хозяева площадки мощно и агрессивно провели первый период, забив две безответные шайбы. Именно этот отрезок матча, как выяснится позже, станет ключевым в исходе поединка. У «тигров» шайбы забросили Егор Коршков и Ян Дрозг.

Магнитогорцы «проснулись» во втором периоде. В его дебюте защитник Артем Минулин сократил разрыв в счете — 2:1. Но ответ «тигров» не заставил себя ждать. Вячеслав Грецкий в сольном проходе увеличил преимущество — 3:1. И даже заброшенная шайба «Металлурга» в большинстве (ее автором стал Робин Пресс) не смутила дальневосточников. В середине периода Виктор Балдаев восстановил преимущество хозяев до двух шайб — 4:2.

В третьем периоде подопечные Андрея Разина активно сыграли в атаке, но этого не хватило для того, чтобы спасти матч. В концовке игры они сняли вратаря на шестого полевого игрока, но пропустили в пустые ворота. Защитник «тигров» Евгений Кулик поставил точку в матче — 5:2.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. Кубок Гагарина. 1/8 финала

7 марта. «Амур» (Хабаровск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:2 (2:0, 2:2, 1:0).

1:0 — Егор Коршков (Евгений Кулик, Александр Брынцев), 09:17 (5×5).

2:0 — Ян Дрозг (Александр Хохлачев), 13:07 (5×5).

2:1 — Артем Минулин (Никита Михайлис, Роман Канцеров), 23:24 (5×5).

3:1 — Вячеслав Грецкий, 28:30 (5×5).

3:2 — Робин Пресс (Даниил Вовченко), 34:22 (5×4).

4:2 — Виктор Балдаев (Александр Хохлачев, Евгений Кулик), 39:59 (5×5).

5:2 — Евгений Кулик (Алекс Бродхерст), 58:38 (en).

Счет в серии: 2-2

Команды возвращаются в Магнитогорск, где 9 марта состоится пятый матч серии.